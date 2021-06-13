عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الري : أسبوع القاهرة الرابع للمياه يتضمن معرضاً لتكنولوجيا الري الحديث والذكي

أسبوع القاهرة الرابع
أسبوع القاهرة الرابع للمياه

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع  الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط لمتابعة موقف الإجراءات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٤ - ٢٨ أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية : التحديات والفرص".

وصرح الدكتور عبد العاطى بأن أسبوع القاهرة للعام الحالي هو المؤتمر الرابع في سلسلة المؤتمرات التي بدأت عام ٢٠١٨ بهدف تعزيز التواصل بين منظمات المياه والصناعات المرتبطة بقطاع المياه والجهات الإقليمية والدولية والمجتمعات ذات الله ، مشيراً إلى أن أسبوع القاهرة للمياه ٢٠٢١ يأتى تتويجاً  للنجاح الذي حققه أسبوع القاهرة للمياه في النسخ الثلاث السابقه منه ، حتي أصبح من أهم وأكبر الأحداث المتعلقة بمجال المياه والتنمية المستدامه في مصر والشرق الأوسط ، ويأتي هذا الحدث في إطار اهتمام الدوله بموضوع المياه ووضعه علي رأس أولويات الأجندة السياسية ومن أهم مقتضيات التنمية الإقتصادية والمستدامة ، وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية.

وتواصل السكرتارية الدائمة أسبوع القاهرة للمياه مجهوداتها من أجل الإعداد للنسخة الرابعة من الأسبوع ، والذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والوزارات المحلية ، ويهدف الأسبوع للتوصل لحلول مستدامة لادارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكنية والتغيرات التي تطرأ علي العالم من تغير في استخدامات الاراضي والمناخ وكذا النظم الهيدرولوحية بشكل متسارع،  مما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه  اقليمياً ودولياً.

ويشارك في هذا الحدث الهام عدد من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والقطاعات الأخرى ذات الصلة من مختلف دول العالم، بالإضافة للعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والعديد من الفئات كالسيدات والفلاحين والقانونيين من مختلف دول العالم ، كما يتضمن عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين خلال أكثر من 70 جلسة فنية ، ويقام على هامش الأسبوع معرض لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي وأساليب إعادة استخدام المياه.

ويستضيف الاسبوع العديد من الأحداث  والفعاليات رفيعة المستوي منها الاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية ، وكذا الاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات المياه والزراعة في الدول العربية وذلك لوضع خارطة طريق لتكامل الأنشطة الزراعية مع إدارة الموارد المائية ، والذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ، ومنظمة التنمية الزراعية وكذا منظمة الاسكوا ، هذا إلي جانب عدد من الأحداث الجانبية من أهمها المنتدى الرابع للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه بالتعاون مع عدد من الشركاء ، ومنتدي حوكمة المياه والاستثمارالأوروبي ، بالإضافة إلى منتدي الاستثمار الأفريقي الأوروبي الذين ينظمهما الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية ، وورشة عمل تمويل مشروعات المياه التي ينظمها بنك الاستثمار الأوروبي ، كما تقيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة ورشة عمل حول الزراعة المستدامة ، بالإضافة لعدد من الجلسات الفنية الهامه التي ينظمها كل من مكتب اليونسكو بالقاهرة وجامعة كولونيا والمعهد الدولي لإدارة المياه ومؤسسة دلتارس ومبادرة البرمجة المشتركة حول "تحديات المياه من أجل عالم متغير" ، وشبكة بناء قدرات دول حوض النيل ومعهد استوكهولم الدولي للمياه ، ولازالت السكرتارية تتلقي العديد من الطلبات لتنظيم الجلسات والأحداث الجانبية والأحداث رفيعة المستوي التي سيتم الإعلان عنها تباعاً.

علي جانب آخر، تلقت اللجنة العلمية عددًا من الأبحاث العلمية وجاري تقييمها واختيار عدد منها للعرض بالمؤتمر والنشر بالعدد الخاص بمجلة علوم المياه الخاصة بالمركز القومي لبحوث المياه ، ومن الجدير بالذكر ان  اللجنة العلمية قد استقبلت في وقت سابق عدد 150 ملخصا بحثيا محليا ودوليا من عدة دول أجنبية وعربية وأفريقية منها (فرنسا - ألمانيا - الهند - اليابان - الأردن - لبنان - ليبيا - موريتانيا - المغرب - هولندا - فلسطين - أسبانيا - تونس - أوغندا - انجلترا - الولايات المتحدة) .

كما تتابع السكرتارية الأنشطة والمسابقات المختلفة التي ستعقد خلال الحدث ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج ومسابقة عرض رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق والمسابقة القومية الرابعة للحفاظ علي المياه للمزارعين التي تقدم لها ٣٠٠ مزارع من جميع محافظات مصر حتي الآن.

كما تتواصل الترتيبات الخاصة بملتقي المبتكرين الصغار بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتي تتضمن مشاركات بمشروعات وابتكارات طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM).

لحضور الأسبوع والمشاركة في فعالياته المختلفة  برجاء زيارة الرابط التالي: https://www.cairowaterweek.eg/register/

IMG-20210613-WA0011
IMG-20210613-WA0011
الرئيس عبد الفتاح السيسي التنمية المستدامة الري الحديث وزير الموارد المائية والرى أسبوع القاهرة الرابع للمياه ة الرئيس عبد الفتاح السيسي

موضوعات متعلقة

مايا مرسى تشهد افتتاح المساحة الصديقة للنساء بعزبة البرج بدمياط

القومى للمرأة ينظم ورشة عمل لتدريب الفتيات والسيدات على التطريز والخياطة

ترشيحاتنا

الكويت تعتزم الاستمرار في إغلاق حدودها أمام الوافدين بسبب كورونا

البرازيل تواجه فنزويلا في افتتاح كوبا أمريكا 2021.. الليلة

أولياء الأمور يعترضون على اختلاف امتحانات المواد المشتركة بـ الثانوية العامة.. والتعليم: لا داعي للقلق

فيديوجراف| حقائبها الباهظة .. أسعار خرافية لملابس ياسمين صبري

اليوم.. إنجلترا في مهمة انتقامية أمام كرواتيا ببطولة يورو 2020

فيديو مؤثر.. أب يلتقي ابنه المختطف بعد 58 عاما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

كورونا في لبنان .. طبيب يحذر ويطالب بتطعيم الشباب لهذا السبب

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

هشم الجمجمة.. عريس يقتل خطيبته بـ 83 ضربة قبل حفل الزفاف

فيديو.. مرتضى منصور يزف بشرى عن فرجاني ساسي وعودته لرئاسة الزمالك

بالقانون ..إعفاء المستأجر من دفع أجرة العقار وتوابعها في هذه الحالة

فعل فاضح مع طفل .. فيديو داخل قطار يثير غضبا عارما على السوشيال ميديا ومطالبات بضبط الفاعل

غطوا عليه.. طبيب منتخب مصر يكشف مفاجأة في نجاة إريكسن من الموت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات رعب.. سائحة تلتقط صورة لشبح امرأة على نافذة الفندق

يكشف سرا خطيرا.. يوتيوبر يعثر على جسم غامض عبر Google earth.. صور

قتل 80 شخصًا وخطف الأطفال.. تمساح أسامة بن لادن روع أوغندا

الأسد الملك .. وفاة ««سكار فيس» أشهر أسود الأرض|صور

فيديو

لحظات تحبس الأنفاس.. سقوط مفاجئ لـ إريكسن خلال مباراة الدنمارك وفنلندا "فيديوجراف"

فيديو جراف.. محمد حسان ومحمد حسين يعقوب مطلوبان أمام "أمن الدولة"

فيديو جراف..قُبلة جنا عمرو دياب لـ شاب تشعل غضب رواد السوشيال ميديا

لحظات رومانسية.. لقطات لا تنسى في زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

عثمان المقدم يكتب: ثقافة مجتمع

ياسر عبيدو يكتب: أهل السماح.. ملاح

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. السند والأمان والحماية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

اﻟﻤﺰﻳﺪ