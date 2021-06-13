التنمية المحلية: 374 مليار جنيه استثمارات بالصعيد منذ تولي الرئيس السيسي

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن استثمارات الدولة في محافظات الصعيد خلال السبع سنوات الماضية بلغت 374 مليار جنيه.

وأضاف قاسم، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، على فضائية اكسترا نيوز، أن ذلك يعزز من رأس المال الاجتماعى فى محافظات الصعيد.

وأوضح أنه في محافظة بنى سويف تم صرف 3 مليار جنيه فى القطاعات البنية الأساسية فى الطرق المحلية والمناطق الاستثمارية والإنارة وزيادة القدرة والطاقة الاستيعابية.

وتابع، أن المجمع الصناعى يعزز من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة إلى الافتتاحات الخاصة بمنظومة النظافة الجديدة بمركز ناصر.