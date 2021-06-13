فيديو مؤثر.. أب يلتقي ابنه المختطف بعد 58 عاما

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، فيديو لـ أب يلتقي ابنه المختطف بعد 58 عاما.

ووثق مقطع فيديو مؤثر اللحظة التي التقى فيها أب مسن يبلغ 95 عامًا بابنه المختطف بعد فراق دام 58 عامًا.



وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام صينية، فإن الأب لو، التقى بابنه فو، البالغ 60 عامًا، لأول مرة منذ اختطافه في محطة قطار، عندما كان عمره عامين فقط، وذلك في عام 1963.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، أظهر الفيديو الذي صور في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، لحظة اللقاء المؤثرة، حيث تعانق الأب وابنه، وانفجرا في البكاء، ويُعتقد أن مهربين اختطفوا الصبي، وأخذوه إلى شنغهاي، حيث تبناه هناك زوجان.

وبحث لو وعائلته عن ابنهم لسنوات، مستخدمين الصحف ووسائل الإعلام، كما أطلقت الشرطة في عام 2015 حملة بحث عن فو، بالاعتماد على قاعدة بيانات ضخمة للحمض النووي.

ونجح رجال الشرطة مطلع يونيو، في رصد مكان الابن الضائع، حيث اتخذت الإجراءات القانونية، وتمّ لم شمل العائلة من جديد.