اليوم.. إنجلترا في مهمة انتقامية أمام كرواتيا ببطولة يورو 2020

يفتتح المنتخب الإنجليزي مشواره في البطولة الأوروبية، بمواجهة المنتخب الكرواتي، اليوم، الأحد، في تمام الساعة الثالثة مساءً، ضمن أولى جولات المجموعة الرابعة من “يورو 2020”.

وتضم المجموعة الرابعة أيضا التشيك واسكتلندا، وتلعب مباريتها على ملعب ويمبلي.

وستكون المباراة تكرار لنصف نهائي مونديال روسيا 2018، حيث قاد لوكا مودريتش، منتخب كرواتيا للفوز على "الأسود الثلاثة" وحرمانهم من التأهل للنهائي، بعد 5 عقود من الغياب.



فإنجلترا ستكون أمام فرصة للانتقام من خسارة مونديال روسيا والانطلاق في اليورو عبر انتصار سيكون مهمًا، خاصة وهي تلعب على أرضها.



ويضع النقاد والمراقبون إنجلترا ضمن المرشحين للمنافسة على لقب كأس أوروبا، بوجود مجموعة من اللاعبين الذي قدموا مستويات مميزة على مدار الموسمين الأخيرين.



وستحظى إنجلترا بفرصة ثمينة في البطولة حال وصلت للنهائي، وستكون 6 من أصل 7 مباريات في ويمبلي، أي كل المباريات تقريبا عدا الدور ربع النهائي.



التشكيل المتوقع للمنتخبين:

إنجلترا: بيكفورد، بن تشيلويل، ستونز، وايت، ووكر، تريبييه، رايس، مونت، سانشو، فودن، كين

كرواتيا: ليفاكوفيتش، فرساليكو، كاليتا كار، فيدا، جفارديول، بروزوفيتش، كراماريتش، مودريتش، كوفاسيتش، بيريسيتش، ريبيتش.