عشماوي يقود بحفيده إلى مثواه الأخير في سوهاج

لقي تلميذ في بداية العقد الثاني من العُمر، مصرعه إثر انقلاب سيارة ملاكي به في الترعة المجاورة للطريق بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفل (محمد. أ. م - ١٢ سنة - تلميذ - ويقيم بدائرة المركز)، جثة هامدة، إدعاء انقلاب سيارة ملاكي بترعة مجاورة للطريق.

وبالانتقال والفحص وبسؤال جد الطفل لوالدته (عشماوي. ص. أ - 68 سنة - مُزارع - ويقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء قيادته سيارته الملاكي اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى انقلابها بالترعة المجاورة للطريق، ما أدى إلى ألفاظ حفيده أنفاسه الأخيرة.

تم نقل جثة الطفل إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.