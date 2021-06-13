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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إقبال كثيف لتلقي لقاح كورونا بولايتي الخابورة والسويق في عُمان

أرشيفية
أرشيفية

شهدت مراكز التحصين في ولايتي الخابورة والسويق في سلطنة عُمان إقبالاً وتفاعلاً مجتمعيًا واسعًا لتلقي اللقاحات المُضادة لفيروس كورونا.

وقال رئيس مركز التحصين الميداني بالخابورة، طلال الخوالدي لوكالة الأنباء العُمانية: “لمسنا إقبالاً كبيرًا من قِبل الفئات المستهدفة منذ اليوم الأول من بداية الحملة”، مضيفًا أن اختيار مدرسة الفكر السامي مركز تحصين ميداني جاء لموقعها وقربها من مركز الولاية، كما أنها تعدّ من المدارس الحديثة.

وأشار الخوالدي إلى جاهزية المركز من حيث استقبال الفئات المُستهدفة بداية من الدخول للمركز وحتى التطعيم والتي سارت بكل انسيابية وسلاسة، مضيفًا أنه تم تجهيز غرفة خاصة بالمركز تتضمن أكثر من 15 جهاز حاسب آلي لإدخال بيانات المستهدفين في نظام ترصد بشكل يومي أولاً بأول.

من جانبه أكّد الدكتور عبدالله السالمي رئيس لجنة الإشراف على حملة التحصين في ولاية السويق أنّه تمّ الاستعداد لتنفيذ الحملة المجتمعية للتحصين مبكرًا عبر عقد عدة اجتماعات ولقاءات في المديرية العامة للخدمات الصحية في محافظة شمال الباطنة.

وأضاف أن اختيار مدرسة النسائم للتعليم الأساسي لتكون مركزًا للتحصين في الولاية جاء لتوفر العديد من الشروط والخدمات والمرافق فيها مثل الموقع الذي يتوسط الولاية لتسهيل وصول المستهدفين ضمن الحملة، كما أن قربها من مجمّع السويق الصحي ومخزن الطعوم والمخزن الطبي في الولاية.

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