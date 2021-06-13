عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بـ سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تصادم سيارتي ربع نقل على الطريق الزراعي الغربي بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا بورود بلاغًا بوجود حادث تصادم بين سيارتي ربع نقل على الطريق الزراعي الغربي دائرة المركز، ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة المدعو (إبراهيم. ع. ع - ٣٤ سنه - سائق - ويقيم دائرة المركز)، اختلت عجلة التوازن بيده واصطدم بأخرى قيادة المدعو (محمد. ا. م - ٢٩ سنه - سائق - ويقيم دائرة مركز طهطا شمالي الأقليم)، ونتج عن الحادث إصابة كل من:

حقنة خطأ تنهي حياة طفل بعيادة خاصة في سوهاج

"قائد السيارة الأولى، مصطفى. م. أ - ٣٨ سنه - عامل - ويقيم بذات الناحية، وطارق. ع. ع - ٢٠ سنه - عامل - ويقيم بدائرة المركز)، من مستقلي السيارة الأولى، مُصابين بسحجات وجروح متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

سوهاج ربع نقل البلينا اصابة تصادم

موضوعات متعلقة

توريد 115 ألف طن قمح محلي من المزارعين في سوهاج

ترشيحاتنا

الكويت تعتزم الاستمرار في إغلاق حدودها أمام الوافدين بسبب كورونا

البرازيل تواجه فنزويلا في افتتاح كوبا أمريكا 2021.. اليوم

أولياء الأمور يعترضون على اختلاف امتحانات المواد المشتركة بـ الثانوية العامة.. والتعليم: لا داعي للقلق

فيديوجراف| حقائبها الباهظة .. أسعار خرافية لملابس ياسمين صبري

اليوم.. إنجلترا في مهمة انتقامية أمام كرواتيا ببطولة يورو 2020

فيديو مؤثر.. أب يلتقي ابنه المختطف بعد 58 عاما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

كورونا في لبنان .. طبيب يحذر ويطالب بتطعيم الشباب لهذا السبب

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

هشم الجمجمة.. عريس يقتل خطيبته بـ 83 ضربة قبل حفل الزفاف

فيديو.. مرتضى منصور يزف بشرى عن فرجاني ساسي وعودته لرئاسة الزمالك

بالقانون ..إعفاء المستأجر من دفع أجرة العقار وتوابعها في هذه الحالة

فعل فاضح مع طفل .. فيديو داخل قطار يثير غضبا عارما على السوشيال ميديا ومطالبات بضبط الفاعل

غطوا عليه.. طبيب منتخب مصر يكشف مفاجأة في نجاة إريكسن من الموت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات رعب.. سائحة تلتقط صورة لشبح امرأة على نافذة الفندق

يكشف سرا خطيرا.. يوتيوبر يعثر على جسم غامض عبر Google earth.. صور

قتل 80 شخصًا وخطف الأطفال.. تمساح أسامة بن لادن روع أوغندا

الأسد الملك .. وفاة ««سكار فيس» أشهر أسود الأرض|صور

فيديو

لحظات تحبس الأنفاس.. سقوط مفاجئ لـ إريكسن خلال مباراة الدنمارك وفنلندا "فيديوجراف"

فيديو جراف.. محمد حسان ومحمد حسين يعقوب مطلوبان أمام "أمن الدولة"

فيديو جراف..قُبلة جنا عمرو دياب لـ شاب تشعل غضب رواد السوشيال ميديا

لحظات رومانسية.. لقطات لا تنسى في زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

عثمان المقدم يكتب: ثقافة مجتمع

ياسر عبيدو يكتب: أهل السماح.. ملاح

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. السند والأمان والحماية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

اﻟﻤﺰﻳﺪ