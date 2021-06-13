إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بـ سوهاج

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تصادم سيارتي ربع نقل على الطريق الزراعي الغربي بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا بورود بلاغًا بوجود حادث تصادم بين سيارتي ربع نقل على الطريق الزراعي الغربي دائرة المركز، ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة المدعو (إبراهيم. ع. ع - ٣٤ سنه - سائق - ويقيم دائرة المركز)، اختلت عجلة التوازن بيده واصطدم بأخرى قيادة المدعو (محمد. ا. م - ٢٩ سنه - سائق - ويقيم دائرة مركز طهطا شمالي الأقليم)، ونتج عن الحادث إصابة كل من:

"قائد السيارة الأولى، مصطفى. م. أ - ٣٨ سنه - عامل - ويقيم بذات الناحية، وطارق. ع. ع - ٢٠ سنه - عامل - ويقيم بدائرة المركز)، من مستقلي السيارة الأولى، مُصابين بسحجات وجروح متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.