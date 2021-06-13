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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق حملة طرق الأبواب "احميها من الختان" بـ العريش

حملة احميها من الختان
حملة احميها من الختان في قري سيناء

بدأ المجلس القومي للمرأة، بمحافظة شمال سيناء، في تنفيذ حملة طرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان" بقري وإحياء مدينة العريش، فى الفترة من 12 - 14 يونيو ٢٠٢١، فى إطار أنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة .

استهدفت الحملة مناطق السلام، المزرعة، أقطية، المساعيد، حى دريم لاند، السكاسكة، حي ال أيوب، الزهور، عامورية، بإجمالي ٢٦٠٠ زيارة و٢٥٠٠ سيدة و٨٠ رجل و٢٠ طفل.

قانون العقوبات:

 

قامت مقررة الفرع وعضواته وأعضائه ورائدات المجلس وأعضاء لجان حماية الطفل بالإضافة إلى الواعظات والراهبات بنشر الوعى بتعديلات قانون العقوبات الجديد فيما يخص تجريم ختان الإناث، ونشر الرسائل القانونية للحملة.

كما تم عمل شرح نظري مبسط لبنود التعديل القانوني الجديد وعقوباته المقررة بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالأثار النفسية والصحية للختان.

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حملة طرق الأبواب الختان العريش

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