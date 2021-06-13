وثائق خاصة بمناسبة مرور 68 عاما على إعلان الجمهورية الأولى للدولة المصرية |شاهد

تشابه تاريخي..

قال المؤرخ موفق بيومي، إن مصر مرت بـ خمس جمهوريات، والأولى كانت عام 1953، والثانية كانت عام 1958 بعد الاتحاد مع سوريا، والثالثة كانت في عهد الرئيس السادات.

وأضاف المؤرخ موفق بيومي، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الجمهورية الأولى في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، كانت تسير وفق حلم قومي عربي، مرتبط ببعض التغيرات الإقليمية.

وتابع: أن ما تلها من جمهورية في عهد السادات كانت بغرض استرداد الأرض المصرية بعد النكسة، وتنحية المشروع القومي العربي جانبا بشكل مؤقت.

وأكد أن الرئيس السادات لم يتخل عن الجمهورية الأولى، ولكنه وضع الأولويات بترتيبها، ومن أهم استرداد الأرض المصرية.

وأردف أن هناك حالات من التشابه التاريخي على مدار الزمان، ومن ضمنها ما تعيشه مصر حاليا في عهد الرئيس السيسي وما عاشته الجمهورية الأولى.

