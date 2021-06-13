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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لمناقشة الخطة الاستراتيجية للجامعة 2021 – 2025..

مجلس أمناء المصرية اليابانية يستعرض أهم الإنجازات في اجتماعه الثلاثاء المقبل

رئيس الجامعة المصرية
رئيس الجامعة المصرية اليابانية

أعلن د.أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا  عن عقد   اجتماع مجلس أمناء الجامعة فى  دورته الثانية والعشرين يوم الثلاثاء القادم، برئاسة السفيرة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي بحضور أعضاء مجلس الأمناء من الجانبين المصري والياباني.

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أوضح  أن الاجتماع يشارك فيه من الجانب المصري كل من الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور محمد لُطَيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ممثلا لوزارة التعليم العالي و الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق والسفير  محمود طلعت ممثلا لوزارة الخارجية ، والدكتور إسماعيل سراج الدين الرئيس المؤسس  لمكتبة الإسكندرية ، ومنى أحمد ممثلة لوزارة التعاون الدولى ، ويمثل القطاع الخاص والصناعة المصرية كل من  الدكتور شيرين حسن حلمى والمهندس محمد عبد الجيد العربي.

 

أضاف د.الجوهرى ان الاجتماع  يشارك فيه من الجانب اليابانى   كل من  الدكتورة نوبوكو كاياشيما النائب الأول لهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) ونائب رئيس المجلس  والسفير ماساكي نوكي سفير دولة اليابان  في القاهرة. و الدكتور كاتسوهيكو شيراي – الرئيس الأسبق لجامعة  واسيدا ، والدكتور كيوسك ناجاتا رئيس جامعة سوكوبا ،و الدكتور كادزويا ماسو رئيس معهد طوكيو للتكنولوجيا ، والدكتور ميتسوو أوتشي رئيس جامعة هيروشيما ،و الدكتور يوشيو ناكاتانى رئيس جامعة ريتسومايكين ،و الدكتور تاتسورور ايشيباشي رئيس جامعة كيوشو ، وياسوشي تاجوشي ممثلا لوزارة اتعليم والثقافة والرياضة والعلوم اليابانية ، والسيد / جوم كاروبيه رئيس شركة تويوتا تسوشو العالمية ممثلا للقطاع الخاص والصناعة اليابانية.

 

أشار  رئيس الجامعة  إلى  أن المجلس سينعقد بنظام هجين حيث يشارك بعض الأعضاء بالاجتماع عن طريق تقنية "الفيديو كونفرانس".



أكد  د.الجوهرى أن المجلس سيناقش عدة موضوعات على رأسها الخطة الاستراتيجية للجامعة  2021 – 2025 موضحا أن مقترح الخطة  يدعم  رؤية مصر  2030 ، وأفريقيا 2063 ، وتقرير OECD كما يأخذ في الاعتبار التغير الجوهري الذى حدث في سوق العمل على المستوى المحلى والعالمي بسبب انطلاق الثورة الصناعية الرابعة وتأثير جائحة كورونا على بيئة العمل في مختلف التخصصات.

 

أضاف أن  الاجتماع  يشهد حضور 14 مراقبا من الجانب الياباني إلى جانب  مشاركة 24 آخرين عبر الفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى 34 مراقبا  من الجانب المصري، والذى يعكس اهتمام كل من الحكومتين المصرية  اليابانية بهذا الاجتماع والذى يأتي في هذا التوقيت والمرحلة الفارقة في تطوير وإنشاء وتشغيل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

رئيس الجامعة المصرية اليابانية الجامعة المصرية اليابانية الدكتور محمود صقر أكاديمية البحث العلمي

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