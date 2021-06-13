حصر المصارف والترع بـ الجيزة لإدراجها في المشروع القومي للتبطين

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الهدف من تغطية الترع والمصارف داخل المناطق السكنية هو الحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين والارتقاء بالمستوى الحضاري والمعيشي لهم، ومكافحة التلوث المائي من خلال منع وجود تجمعات قمامة بالترع والمصارف داخل المناطق السكنية.

تصريحات المحافظ جاءت خلال الإجتماع التنسيقي الذي عقده مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعدداً من أعضاء مجلس النواب عن دوائر بولاق الدكرور وكرداسة لوضع الرؤية الأولية لتنفيذ المرحلة الأولى من مخطط تغطية مصرف ناهيا بطول ٣٠٠ م والوقوف علي خطوات العمل التنفيذية ووضع آليات عمل غير تقليدية لضمان عدم وجود معوقات تواجه التنفيذ لما لذلك المشروع من أهمية حيوية في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ويعد مطلباً ملحا للقاطنين بمساره .

تناول الاجتماع استعراض الوضع الراهن لمصرف ناهيا والبالغ طوله ٤.٦كم بداية من الطريق الدائري ببولاق الدكرور وحتي ترعة المريوطية بمدينة كرداسة .

أكد محافظ الجيزة، ضرورة إعداد الدراسات الهندسية والتصميمات اللازمة والتكلفة المبدئية للمشروع بالتعاون مع المتخصصين في هذا المجال بما يضمن تنفيذ التغطية بأعلي المواصفات والمعايير الفنية التي تتحمل الأعباء المستقبلية وتحقيق عوامل الاستدامة لإستغلالها كمحور مروري بالتوازي مع تطوير المنطقة المحيطة به.

وفي نفس الإطار وجه المحافظ بضرورة إعداد حصر بعدد السكان المخدومة من مشروع الصرف الصحي بقريتي ناهيا وبرك الخيم ونسب التنفيذ علي أرض الواقع لوضعها في الإعتبار أثناء التنفيذ لتتكامل أعمال البنية التحتية بتلك المناطق بالكامل إضافة إلى وضع رؤية لتطوير المصارف التي يمكن تغطيتها أو تبطينها خلال المرحلة المقبلة لدراسة مدي إمكانية إدراجها ضمن المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف والذي تنفذه الدولة حالياً وشهد إستحساناً كبيراً من قبل المواطنين وساهم في تقليل فاقد الموارد المائية .

وخلال الإجتماع وجه المحافظ بسرعة رفع المخلفات نواتج التطهير الواقعه علي جانبي الترع وذلك من خلال التعاون الدوري مع قطاع الموارد المائية والري، مشيرآ إلى أنه لن يسمح باستمرار الوضع الحالي لعدد من الترع والمصارف التي تم رصد تدني لحالتها ومحيطها.

وفي نهاية اللقاء ثمن محافظ الجيزة التعاون القائم مع وزارتي الإسكان والري من أجل الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصه في تنفيذ مشروعات ذات بعد قومي.