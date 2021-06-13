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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضمن فعاليات منحة عبد الناصر..

وزير الشباب والرياضة يتقدم ماراثون بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية

صدى البلد

تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الوفود المشاركة ضمن فعاليات منحة الزعيم جمال عبد الناصر الدولية للقيادة، بنسختها الثانية، ماراثون بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.


تضمن الماراثون الدراجات الهوائية، الدراجات النارية، وماراثون للجري، حول المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة وداخلها.


أعرب صبحي عن سعادته بلقاء الوفود المشاركة في منحة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، مؤكداً أن وزارة الشباب والرياضة تعمل ضمن توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي تسعي فيها دائماً إلي تعريف شباب العالم المشاركين في المنحة بمعالم مصر الحضارية، ومدي التطور والنهضة الذي تعيشه مصر الآن.


مضيفاً، أن الدولة الحديثة تعمل علي البناء والتطور في جميع المجالات، حيث تسعى الدولة المصرية لتطوير وبناء شخصية وقدرات أبنائها من الشباب عن طريق توفير كافة السبل لهم لمواجهة تحديات سوق العمل، وأن يكونوا على القدر من الكفاءة والتعليم لمنافسة الآخرين في مجالاتهم المختلفة، الأمر الذي يعود بالنفع علي مصرنا الحبيبة.
 

الجدير بالذكر أنه تقام جولة للوفود المشاركة في منحة الزعيم جمال عبد الناصر الدولية للقيادة، في نسختها الثانية، التي تحمل شعار "تعاون الجنوب جنوب"، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الخارجية والعديد من المؤسسات الوطنية، وذلك بمشاركة 120 قيادة شبابية من 53 دولة على مستوي القارات الثلاث (أفريقيا – آسيا – أمريكا اللاتينية)، والتي تقام خلال الفترة من 1 الي 16 يونيو 2021، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
 

حيث قام المشاركون في المنحة بجولة في العديد من الأماكن ومنها زيارة لبانوراما حرب أكتوبر، منطقة أهرامات الجيزة وسقارة، الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي، متحف القوات الجوية المصرية، أكاديمية الشرطة ومجلس النواب بالإضافة إلى مكتبة الإسكندرية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الادارية العاصمة الإدارية الجديدة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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