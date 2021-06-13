استشاري جراحة الذكورة : هذه الأمراض المزمنة تتسبب في فشل العلاقة الزوجية

قال الدكتور ياسين الفقى ، استشارى جراحة الذكورة وعقم الرجال بمركز مصر للذكورة، إن فشل العلاقة الزوجية من جانب الزوج تنتج عن عدم قدرة الأخير من القيام بها بشكل يسمح برضا زوجته ، وإذا تكرر هذا الأمر فإن هناك مشكلة ولابد من حلها .



وأضاف الفقى، خلال حواره مع الإعلامية هند النعسانى ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد ، أنه فى حالة فشل الزوج فى العلاقة الزوجية بشكل عابر ولمرة واحدة فإنه يكون نتيجة الإجهاد أو خلافات مع زوجته .



وأشار إلى أن أسباب فشل العلاقة الزوجية بين الأزواج تتطلب الجلوس مع الزوج والزوجة، ومحاولة فهم المشاكل بينهما ، وسؤال الزوج عن تناوله أى علاجات للضغط أو التدخين، ومرضه من علاج مزمن ، لافتا إلى أن مرض السكر يسبب مشاكل للزوج فى إتمام علاقته الزوجية ، أو إصابته بمرض السمنة .

