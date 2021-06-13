مصرع شاب وإصابة آخر انهار عليهما حائط منزل بأسيوط

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر إثر إنهيار حائط مشترك بين منزلين بقرية المعابدة الشرقية التابعة لمركز ابنوب بمحافظة اسيوط.

تلقى اللواء اسعد الذكير، مدير امن اسيوط، اخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من أهالي قرية المعابدة الشرقية بانهيار حائط مشترك بين منزلين ووقوع حالة وفاة ومصاب.



وبالانتقال والمعاينة الاولية تبين، انهيار حائط مشترك بين منزلين بالطابق الثاني، ما أسفر عن وفاة "كريم.ف.ع" 25 سنة، وإصابة "سيد.ف.م" 35 سنة.



وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي، والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتحرير المحضر اللازم.