شباب الأعمال: نقص المعلومات أهم التحديات التي تواجه الاستثمار في أفريقيا

قال جمال أبوعلى، رئيس جمعية شباب الأعمال، إن هناك العديد من التحديات التى تواجه المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى أفريقيا منها نقص المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة، الفرص التمويلية وجود ضمان للصادرات لهذه الدول بالإضافة إلى صعوبة إيجاد شريك محلى، والتدريب على دخول أسواق جديدة نسبية.

أضاف أبوعلى ، خلال فعاليات اليوم الثالث لمنتدى وكالات ترويج الاستثمار فى أفريقيا، أن أفريقيا قارة الفرص وسوق جاذبا للاستثمار خاصة فى قطاعات التصنيع الغذائى والبنية التحتية والإنشاءات الطاقة الجديدة، التدريب والتعليم الفنى مجال الاستشارات متنوعة.

و أشار أبوعلى، إلى أن الجمعية أطلقت مبادرة خطة تستهدف التواصل مع كل الجهات المعنية لدعم الاستثمار مع إفريقيا والتواصل مع كافة الجمعيات المماثلة للجمعية المصرية لشباب الأعمال بمصر وأفريقيا، والتواصل أيضا مع سفراء الدول الإفريقية بمصر.

أكد رئيس جمعية شباب الأعمال، ضرورة دعم الشركات العاملة بالقطاع الخاص في زيادة استثماراتها وصادراتها لإفريقيا خلال الفترة القليلة المقبلة، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الجديدة.