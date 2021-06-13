نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية التربية النوعية..صور

تفقد اليوم الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب أعمال الامتحانات بكلية التربية النوعية يرافقه الدكتور محمد ابراهيم عميد الكلية والوكلاء.

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وقام نائب رئيس الجامعة خلال جولته بمتابعة سير الامتحانات، والمرور على لجان الامتحانات في الكلية ، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الإمتحانات.



وأشاد نائب رئيس الجامعة بجهود إدارة الكلية فى تنظيم اللجان وتوفير سبل الراحة للطلاب واتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



واكد الدكتور تامر سمير ان إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بشكل يومى والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين خلال فترة الإمتحانات.

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