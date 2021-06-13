عاجل
جامعة حلوان لـ صدى البلد : تلقينا 4800 جرعة لقاح أسترازينيكا من الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة وحققنا نجاحاً في الجامعة الأهلية.. والإجراءات الاحترازية بدأت من خارج سور الجامعة محافظ أسيوط يتفقد استكمال أعمال رصف الطريق الدائري بحي غرب المغرب: قيادة الدرك الملكي تدعو إلى تعزيز التعاون مع السلطة القضائية تمور وزيتون.. سيوة تبحث تسويق منتجاتها البيئية والزراعية الملوخية والكشري.. شاهد رانيا فريد شوقي تتحدث عن أفضل الأكلات التي تحبها بناتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يكشف دور شيكابالا في وصول الزمالك لنهائي سوبر السلة

خالد الغندور
خالد الغندور

تغلب فريق سلة الزمالك على نظيره الجزيرة 86 - 81 في ثالث مباريات نصف نهائي دوري سوبر السلة بين الفريقين باللقاء الذى جمعهما بصالة برج العرب بالإسكندرية.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : شيكابالا رفض الخروج من الصالة بقرار من اللاعبين وخسروا المباراة فصعد الزمالك للنهائي مع الاتحاد.

وكان شيكابالا لاعب فريق الزمالك لكرة القدم رفض الخروج من الصالة قبل انطلاق مباراة سلة الابيض ضد الاهلي في قمة دورى السوبر وتم الغاء المباراة واحتساب نتيجتها للمارد الاحمر .

تفاصيل مباراة الزمالك والجزيرة 

وجاءت المباراة مثيرة كعادة مباريات الفريقين في نصف النهائي حيث تفوق الزمالك في الربع الأول 19/18 قبل أن يتقدم الجزيرة في الربع الثاني 38/37 وكذلك في الربع الثالث 56/52 قبل أن يدرك الزمالك التعادل في الرابع بنتيجة 75/75 ليلجأ الفريقين لوقت إضافي مدته 5 دقائق ليحسم الزمالك المباراة لصالحه 86/81 .

وفاز الزمالك على الجزيرة في اللقاء الأول بين الفريقين 83/85 وفي المباراة الثانية 73/71 ليفوز في المباراة ويحسم تأهله لنهائي البطولة حيث يقام نصف النهائي بنظام (best of 5) .

ويلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري في نهائي دوري السوبر حيث تخطى الفريق السكندري نظيره الأهلي بنتيجة 3 - 0  في عدد المباريات بالدور نصف النهائي .

ويقود الجهاز الفنى للفريق الإسباني أجوستي بوش ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدرب عام وسمير جودة مدرب وطبيب الفريق إسلام جمعة.

الزمالك سلة الزمالك شيكابالا

ترشيحاتنا

أحمد شوبير يتغزل في ملحمة حب اللاعبين عقب سقوط أريكسن نجم الدنمارك

شاهد.. 5 من أفضل ألعاب الواقع الافتراضي VR ضمن مؤتمر E3

حكم من يصلى وحوله ضوضاء .. الإفتاء تجيب

أولياء أمور مدرسة الشهيد حسين أبوالمجد يستغيثون من إهمال إدارة الطود التعليمية بالأقصر

القانون يمنح المواطن حق الحصول على تعويض 40 ألف جنيه في هذه الحالات

خالد الغندور يكشف دور شيكابالا في وصول الزمالك لنهائي سوبر السلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكويت تعتزم الاستمرار في إغلاق حدودها أمام الوافدين بسبب كورونا

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

بعد خروجها من العمليات.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميار الببلاوي

افتتاح كوبا أمريكا.. موعد مباراة البرزايل ضد فنزويلا والقنوات الناقلة

كورونا في لبنان .. طبيب يحذر ويطالب بتطعيم الشباب لهذا السبب

هشم الجمجمة.. عريس يقتل خطيبته بـ 83 ضربة قبل حفل الزفاف

فيديو.. مرتضى منصور يزف بشرى عن فرجاني ساسي وعودته لرئاسة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات رعب.. سائحة تلتقط صورة لشبح امرأة على نافذة الفندق

يكشف سرا خطيرا.. يوتيوبر يعثر على جسم غامض عبر Google earth.. صور

قتل 80 شخصًا وخطف الأطفال.. تمساح أسامة بن لادن روع أوغندا

الأسد الملك .. وفاة ««سكار فيس» أشهر أسود الأرض|صور

فيديو

فيديوجراف| حقائبها الباهظة .. أسعار خرافية لملابس ياسمين صبري

لحظات تحبس الأنفاس.. سقوط مفاجئ لـ إريكسن خلال مباراة الدنمارك وفنلندا "فيديوجراف"

فيديو جراف.. محمد حسان ومحمد حسين يعقوب مطلوبان أمام "أمن الدولة"

فيديو جراف..قُبلة جنا عمرو دياب لـ شاب تشعل غضب رواد السوشيال ميديا

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

عثمان المقدم يكتب: ثقافة مجتمع

ياسر عبيدو يكتب: أهل السماح.. ملاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ