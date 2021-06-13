خالد الغندور يكشف دور شيكابالا في وصول الزمالك لنهائي سوبر السلة

تغلب فريق سلة الزمالك على نظيره الجزيرة 86 - 81 في ثالث مباريات نصف نهائي دوري سوبر السلة بين الفريقين باللقاء الذى جمعهما بصالة برج العرب بالإسكندرية.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : شيكابالا رفض الخروج من الصالة بقرار من اللاعبين وخسروا المباراة فصعد الزمالك للنهائي مع الاتحاد.

وكان شيكابالا لاعب فريق الزمالك لكرة القدم رفض الخروج من الصالة قبل انطلاق مباراة سلة الابيض ضد الاهلي في قمة دورى السوبر وتم الغاء المباراة واحتساب نتيجتها للمارد الاحمر .

تفاصيل مباراة الزمالك والجزيرة

وجاءت المباراة مثيرة كعادة مباريات الفريقين في نصف النهائي حيث تفوق الزمالك في الربع الأول 19/18 قبل أن يتقدم الجزيرة في الربع الثاني 38/37 وكذلك في الربع الثالث 56/52 قبل أن يدرك الزمالك التعادل في الرابع بنتيجة 75/75 ليلجأ الفريقين لوقت إضافي مدته 5 دقائق ليحسم الزمالك المباراة لصالحه 86/81 .

وفاز الزمالك على الجزيرة في اللقاء الأول بين الفريقين 83/85 وفي المباراة الثانية 73/71 ليفوز في المباراة ويحسم تأهله لنهائي البطولة حيث يقام نصف النهائي بنظام (best of 5) .

ويلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري في نهائي دوري السوبر حيث تخطى الفريق السكندري نظيره الأهلي بنتيجة 3 - 0 في عدد المباريات بالدور نصف النهائي .

ويقود الجهاز الفنى للفريق الإسباني أجوستي بوش ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدرب عام وسمير جودة مدرب وطبيب الفريق إسلام جمعة.