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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مركز ومدينة سيوة. . نستهدف التوسع في تسويق منتجات الواحة

تمور وزيتون.. سيوة تبحث تسويق منتجاتها البيئية والزراعية

اجتماع لمسؤلى واحة
اجتماع لمسؤلى واحة سيوة

عقد العميد عصام عبد الغنى رئيس مركز ومدينة سيوة لقاء مع ممثلي الجمعيات الزراعية بمدينة الحمام، بحضور محمد بكر نائب رئيس مركز ومدينة سيوة وممثلي شيوخ قبائل سيوة، والجمعية الزراعية، وعدد من المستثمرين.
 

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أكد رئيس مركز ومدينة سيوة على ترحيبه بالشراكة والتكامل مع الجهات من أجل تسويق منتجات واحة سيوة خاصة منتجات الزيتون، والتمور مع متمثلة هذه المنتجات من قيمة باعتبارها منتجات عضوية خالية من المبيدات مما يسهم في رفع المستوى الاقتصادي للمزارعين بالواحة.

من ناحية أخرى تابع رئيس مركز ومدينة سيوة أعمال النظافة والتجميل، تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بشأن رفع كفاءة الشوارع والمناطق، وأعمال النظافة والتجميل، وشملت مناطق ميدان السوق، وشارع المعهد الأزهري، وأنور السادات، والرمل.

وأشار عبد الغني إلى أن ذلك في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا بمنظومة النظافة والتجميل، والعمل على تكثيف الحملات والتخلص الآمن من القمامة لحماية البيئة، والحفاظ على الشكل الحضاري للواحة.

محافظة مطروح اخبار المحافظات واحة سيوة تسويق منتجات الواحة الزيتون والتمور

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