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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الملوخية والكشري.. شاهد رانيا فريد شوقي تتحدث عن أفضل الأكلات التي تحبها بناتها

الفنانة رانيا فريد
الفنانة رانيا فريد شوقي

قالت الفنانة رانيا فريد شوقي ، إنها لازالت تعتز بالعادات والتقاليد الخاصة بالمناسبات مع أخواتها ووالدتها ، ومنها ذكريات عيد الفطر، وشهر رمضان الكريم .

 

وأضافت الفنانة رانيا فريد شوقي ، خلال برنامج "8 الصبح " ، بفقرة "العربي كده " ، والمذاعة على فضائية  "دي إم سي"، أنه من ضمن العادات والتقاليد التي كانت راسخة في أذهان الأطفال ، هي عدم الجلوس ضمن جلسات الكبار ، والدخول إلى غرفة أخرى ، وهو ما طبقته في تربية بناتها .

 

وتابعت أن بناتها يميلون إلى التحدث والكتابة بـ " الفرانكو عربي " ، موضحة أنها تتكلم باللغة العربية في البيت .

 

ولفتت إلى أن أكثر الأكلات التي تحبها الملوخية والكشري ، وبناتها يحبان نفس الأكلات ، وتطهيها لهم .

 

وتابعت أن أهم الإنجازات التي تتابعها في مصر ، هي إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف العشوائيات ، معقبة : " ربنا منح مصر حاجات كتير أوي " .

 

رانيا فريد شوقي بالعربي كده 8 الصبح عادات وتقاليد اخبار التوك شو

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