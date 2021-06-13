الملوخية والكشري.. شاهد رانيا فريد شوقي تتحدث عن أفضل الأكلات التي تحبها بناتها

قالت الفنانة رانيا فريد شوقي ، إنها لازالت تعتز بالعادات والتقاليد الخاصة بالمناسبات مع أخواتها ووالدتها ، ومنها ذكريات عيد الفطر، وشهر رمضان الكريم .

وأضافت الفنانة رانيا فريد شوقي ، خلال برنامج "8 الصبح " ، بفقرة "العربي كده " ، والمذاعة على فضائية "دي إم سي"، أنه من ضمن العادات والتقاليد التي كانت راسخة في أذهان الأطفال ، هي عدم الجلوس ضمن جلسات الكبار ، والدخول إلى غرفة أخرى ، وهو ما طبقته في تربية بناتها .

وتابعت أن بناتها يميلون إلى التحدث والكتابة بـ " الفرانكو عربي " ، موضحة أنها تتكلم باللغة العربية في البيت .

ولفتت إلى أن أكثر الأكلات التي تحبها الملوخية والكشري ، وبناتها يحبان نفس الأكلات ، وتطهيها لهم .

وتابعت أن أهم الإنجازات التي تتابعها في مصر ، هي إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف العشوائيات ، معقبة : " ربنا منح مصر حاجات كتير أوي " .