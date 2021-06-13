ألقت مباحث حلوان القبض على متسابق ذا فويس كيدز «معاذ» المتهم بغرس مفتاح سيارة في رأس زميله.

بدأت أزمة معاذ عيسى، من منشور للإعلامي محمد نشأت، عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، نشر فيه عدة صور لمتسابق ذا فويس كيدز «معاذ» وصورة للطفل المعتدى عليه وصورا للأشعة الطبية التي أجراها الأخير.

وأفادت الصور بحالة تعدٍ قام بها الطفل معاذ عيسى، والذي شارك فى “ذا فويس كيدز”، على صديقه حسن شريف، حيث قام «معاذ» بضرب صديقه بعدة مفاتيح تسببت فى جرح قطعى وكسر فى الجمجمة.

وكتب محمد نشأت، تعليقًا على الصور سالفة الذكر، قال فيه: «الأخ الطالب اللى صورته تحت خالص اسمه معاذ عيسى، وكان من كام سنة ضمن فريق فويس كيدز، مسك واحد زميله اسمه حسن شريف علوان ودخّل مفتاح العربية فى رأسه بالكامل، والولد استمر فى جراحة لمدة 12 ساعة».

وأضاف محمد نشأت، بمنشوره: «المصيبة إن أهل الولد البلطجى ولا هامهم بحجة كالعادة إننا نعرف ناس مهمين، أرجو من جميع السادة الصحفيين والإعلاميين الاهتمام علشان حق الولد لازم يرجع، ربوا عيالكم إحنا فى بلد قانون مافيهاش ناس مهمين، إنما فيها كل الناس مهمين».

وأثيرت حالة كبيرة من الجدل حول متسابق ذا فويس كيدز «معاذ عيسى» بعد اعتدائه على زميل له يُدعى «حسن شريف»، وضربه بمفتاح في رأسه، واخترق المفتاح جمجمة الأخير، الذي يمكث بالمستشفى في حالة حرجة حاليًا.