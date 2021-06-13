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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

رسالة ام تريد إنقاذ ابنها ..لوزيرة الصحة

والدة شاب مريض بالقلب تستغيث بوزيرة الصحة لإنقاذ ابنها

محمد حبيب مريض قلب
محمد حبيب مريض قلب

لا تجد أصعب من نبرة الحزن من ام تريد أن تدفع الموت عن ابنها وهي لا تملك الحيلة ولا المال وتشعر بمرارة كل يوم يمر بدون تحديد موعد لعملية جراحية تنقذ ابنها فهي لا تملك إلا الدعاء لله.

قالت أم الشاب محمد حبيب محمد حبيب، إن ابنها كان يعمل شيف، وكان ناجحا في عمله وفجأة أصيب بمرض القلب وتم تغير الصمام الأورطي، ومازال يحتاج استبدال الصمام الميترالي ويعاني من هبوط البطين الأيسر والقلب غير متكافئ".

وأضافت: “كان من المفترض أنه يجري عملية منذ شهور في معهد القلب بإمبابة وفقا لرأي اللجان الطبية الاستشارية ولكني لا املك المال ولا الوساطة وأشعر أن ابني يضيع مني وخاصة أنه تعرض لنزيف بشكل مستمر”.

وطالبت أم محمد حبيب وزيرة الصحة بأن تضع نفسها مكانها كام، مشيرة إلي أنها تسعي جاهدة لانقاذ ابنها من الموت رغم أن معهد القلب بإمبابة لا يبعد أمتارا عن منزل المريض ولكنه بعيد المنال عن إنقاذ حياته بسبب عدم تحديد موعد قريب لإجراء العملية.

وناشدت الأم وزيرة الصحة ومسئولي معهد القلب بإمبابة تحديد موعد عاجل لإجراء العملية الجراحية  وخاصة بعد رفض معهد القلب بإمبابة إجراء العملية.

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مريض قلب

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مريض قلب رسالة ام وزيرة الصحة معهد قلب امبابة عملية عاجلة

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