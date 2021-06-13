استثمارات بلغت 750 مليارا.. ماهر عزيز يوضح جهود الدولة في مجالات الطاقة |فيديو

قال الدكتور ماهر عزيز عضو مجلس الطاقة العالمي، إن حجم الاستثمارات في قطاع الكهرباء فقط على مدار السبع سنوات الماضية، بلغ الـ 750 مليار جنيه، معقبا: "تضمن محطات كهربائية عملاقة وأكبر مشروع للطاقة الشمسية".

وأضاف الدكتور ماهر عزيز، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الاستثمارات تضمنت أيضا تطوير الشبكات الكهربائية، والنقل والتوزيع، ومحطات للرياح، وتأمين احتياجات المستقبل من الكهرباء والطاقة.

وتابع: “مصر انتقلت في مجالات الطاقة من الشح إلى الوفرة، ومن النقص إلى الزيادة، وأصبحنا مكتفين ذاتيا، وانتقلنا للتصدير”.

وأوضح عضو مجلس الطاقة العالمي أنه بالنسبة للشبكات الكهربائية، تم رفع كفاءة شبكات التوزيع والنقل باستثمارات بلغات 27.2 مليار جنيه.

وأكد أن هناك قوة تبادلية كبيرة في مجال الكهرباء حدثت بين مصر والسعودية، تصل إلى 3000 ميجا وات.