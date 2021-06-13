الطب البيطرى يكشف شروط تصدير الخيول من المدينة العالمية بالعاصمة الإدارية

أكد الدكتور الدكتور محمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بهيئة الخدمات البيطرية التابع لوزارة الزراعة ، أن الإعلان الرسمي للتأكيد على الخلو من مرضى الفصيلة الخيلية "الرعام والزهرى"من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية يدعم الثقة الدولية في قدرات الخدمات البيطرية من خلال إجراءاتها التي تتفق مع المعايير الدولية وبالتالى تصدير الخيول للخارج.
وأضاف "عطية" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، أنه حاليًا يتم الاعداد لإعلان مصر خالية من طعون الخيل وسيتم العرض على المنظمة العالمية لصحة الحيوان مما يسهم فى استكمال كافة الإجراءات المتعلقة باستكمال فتح باب تصدير الخيول إلى دول العالم.
وأشار " رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي" إلى أن الاتحاد الأوروبي أصدر قراره بتصدير الخيول إلى دول الاتحاد الأوروبي التي يتم اعتمادها طبقًا لقواعد وشروط عالمية .
وأضاف أنه يتم الاعداد فى المدينة العالمية للخيول بالعاصمة الإدارية لاتخاذ اجراءات جديدة من أجل فتح باب التصدير إلى دول العالم ، منوهًا إلى أنه عند الانتهاء من انشاء المدينة العالمية بالعاصمة الإدارية ستم عرض الملف على منظمة الصحة العالمية من أجل اعتمادها لتصدير الخيول منها .
ولفت إلى أنه منذ عام 2016 تم تصدير حوالى 125 حصان إلى الدول الأخرى .