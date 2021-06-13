على مساحة 1590 مترا .. إزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

محافظة البحيرة

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

وأكد محافظ البحيرة، على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( وادي النطرون- بدر - الدلنجات - كوم حماده)، اليوم الأحد، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 15 حالة تعد على مساحة 1590 م2 عبارة عن الآتي:-

- إزالة 9 حالات تعد بالمهد بمساحة 970 متر بقرية عفونة بوادي النطرون عبارة عن اعمال إنشاء منازل من الطوب البلوك.

- إزالة 3 حالات تعد بمساحة 300 متر مربع بنطاق وحدات بغداد و أم صابر واحمد عرابي بمركز بدر عبارة عن مباني وأسوار مخالفة بالطوب الأبيض الحجري في المهد خارج الحيز وشده خشبية.

- إزالة حالة تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة 200 م بقرية طيبه بالدلنجات كما تم فك شدة خشبية بالقرية والتحفظ على مواد البناء.

- إزالة حالة تعد في المهد علي أرض زراعية بمساحة 120 م بنطاق قرية صفط العنب بكوم حماده عبارة عن أعمدة خشبية.

