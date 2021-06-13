عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة البحيرة

على مساحة 1590 مترا .. إزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب. 

رفع 952 حالة إشغال طريق بـ البحيرة

في حملة تموينية .. ضبط 67 طن سمك فاسد في البحيرة

وأكد محافظ البحيرة، على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( وادي النطرون- بدر  - الدلنجات - كوم حماده)، اليوم الأحد، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 15 حالة تعد على مساحة  1590 م2 عبارة عن الآتي:-

- إزالة 9 حالات تعد بالمهد بمساحة 970 متر  بقرية عفونة بوادي النطرون عبارة عن اعمال إنشاء منازل من الطوب البلوك.

- إزالة 3 حالات تعد بمساحة 300 متر مربع بنطاق وحدات بغداد و أم صابر واحمد عرابي بمركز بدر عبارة عن مباني وأسوار مخالفة بالطوب الأبيض الحجري في المهد خارج الحيز وشده خشبية.

- إزالة حالة تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة 200 م بقرية طيبه بالدلنجات كما تم فك شدة خشبية بالقرية والتحفظ على مواد البناء.

- إزالة حالة تعد في المهد علي أرض زراعية بمساحة 120 م  بنطاق قرية صفط العنب بكوم حماده عبارة عن أعمدة خشبية.
 

محافظ البحيرة إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه حملات إزالة التعديات قانون التصالح البحيرة

موضوعات متعلقة

لتيسير حركة المرور.. رفع 319 حالة إشغال بـ دمنهور

ترشيحاتنا

وزير النقل: التحصيل الإلكتروني والربط الآلى لجميع جهات الموانئ البحرية فى منظومة واحدة.. صور

قريبا.. إعلان مصر خالية من طاعون الخيول | تفاصيل

لأصحاب المعاشات.. حالتان تمنحك تعويض إضافي 50% بالقانون الجديد

البحث عن مصادر التمويل الذاتي أبرزها .. 8 توصيات لخطة البرلمان لتنمية إيرادات الموازنة

تبدأ من 129 ألف ريال.. سعر و مواصفات GMC أكاديا 2021 | صور

القضاء الأردني يصدر قراراً عاجلاً بشأن قضية الفتنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر.. حالتان تحرمانك من صرف المعاش في القانون الجديد

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

الكويت تعتزم الاستمرار في إغلاق حدودها أمام الوافدين بسبب كورونا

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

خبطة أم عملية تجميل.. رانيا يوسف تثير الجدل بصورة جديدة على إنستجرام

كورونا في لبنان .. طبيب يحذر ويطالب بتطعيم الشباب لهذا السبب

هشم الجمجمة.. عريس يقتل خطيبته بـ 83 ضربة قبل حفل الزفاف

بالقانون ..إعفاء المستأجر من دفع أجرة العقار وتوابعها في هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدمج بين لقاحي فايزر واسترازينيكا .. دراسة تكشف الفوائد والأضرار

لحظات رعب.. سائحة تلتقط صورة لشبح امرأة على نافذة الفندق

يكشف سرا خطيرا.. يوتيوبر يعثر على جسم غامض عبر Google earth.. صور

قتل 80 شخصًا وخطف الأطفال.. تمساح أسامة بن لادن روع أوغندا

فيديو

فيديوجراف.. سر القطيعة بين هيفاء وهبي وابنتها الكويتية زينب فياض

فيديوجراف| حقائبها الباهظة .. أسعار خرافية لملابس ياسمين صبري

لحظات تحبس الأنفاس.. سقوط مفاجئ لـ إريكسن خلال مباراة الدنمارك وفنلندا "فيديوجراف"

فيديو جراف.. محمد حسان ومحمد حسين يعقوب مطلوبان أمام "أمن الدولة"

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

عثمان المقدم يكتب: ثقافة مجتمع

ياسر عبيدو يكتب: أهل السماح.. ملاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ