عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سحب 4729 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

المرور
المرور

سحبت أجهزة الأمن، ٤٧٢٩ رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، حيث أن الملصق الإلكتروني يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.


ويساعد هذا الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها .


كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمى الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكترونى مع مركز معلومات المرور الكترونيا.

ت أجهزة الأمن رخصة سيارة تركيب الملصق الالكتروني الملصق الالكترونى

موضوعات متعلقة

سحب 6921 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

معنى الدعاء بظهر الغيب وكيفيته وفضله

أفضل أدعية قرآنية مستجابة .. رددها لانشراح الصدور وفك الكروب

دعاء أول جمعة في رمضان 2021 .. أدعية مستجابة رددها الآن

دعاء رؤية هلال رمضان .. 17 كلمة حث عليها النبي الكريم

العدل تطلق دليلا إرشاديا لمواجهة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

وزير النقل: التحصيل الإلكتروني والربط الآلى لجميع جهات الموانئ البحرية فى منظومة واحدة.. صور

قريبا.. إعلان مصر خالية من طاعون الخيول | تفاصيل

لأصحاب المعاشات.. حالتان تمنحك تعويض إضافي 50% بالقانون الجديد

البحث عن مصادر التمويل الذاتي أبرزها .. 8 توصيات لخطة البرلمان لتنمية إيرادات الموازنة

تبدأ من 129 ألف ريال.. سعر و مواصفات GMC أكاديا 2021 | صور

القضاء الأردني يصدر قراراً عاجلاً بشأن قضية الفتنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر.. حالتان تحرمانك من صرف المعاش في القانون الجديد

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

الكويت تعتزم الاستمرار في إغلاق حدودها أمام الوافدين بسبب كورونا

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

خبطة أم عملية تجميل.. رانيا يوسف تثير الجدل بصورة جديدة على إنستجرام

كورونا في لبنان .. طبيب يحذر ويطالب بتطعيم الشباب لهذا السبب

هشم الجمجمة.. عريس يقتل خطيبته بـ 83 ضربة قبل حفل الزفاف

بالقانون ..إعفاء المستأجر من دفع أجرة العقار وتوابعها في هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدمج بين لقاحي فايزر واسترازينيكا .. دراسة تكشف الفوائد والأضرار

لحظات رعب.. سائحة تلتقط صورة لشبح امرأة على نافذة الفندق

يكشف سرا خطيرا.. يوتيوبر يعثر على جسم غامض عبر Google earth.. صور

قتل 80 شخصًا وخطف الأطفال.. تمساح أسامة بن لادن روع أوغندا

فيديو

فيديوجراف.. سر القطيعة بين هيفاء وهبي وابنتها الكويتية زينب فياض

فيديوجراف| حقائبها الباهظة .. أسعار خرافية لملابس ياسمين صبري

لحظات تحبس الأنفاس.. سقوط مفاجئ لـ إريكسن خلال مباراة الدنمارك وفنلندا "فيديوجراف"

فيديو جراف.. محمد حسان ومحمد حسين يعقوب مطلوبان أمام "أمن الدولة"

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

عثمان المقدم يكتب: ثقافة مجتمع

ياسر عبيدو يكتب: أهل السماح.. ملاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ