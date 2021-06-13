صاحب شركة ينتحل صفة عضو بمنظمات دولية للتصب على المواطنين

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم انتحال الصفة للإحتيال على المواطنين .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (صاحب شركة، مقيم بالجيزة "له معلومات جنائية") بإنتحال صفة يزعم من خلالها إنتمائه للعديد من المنظمات الدولية وحصوله على شهادات دراسية عليا وشهادات تقدير من بعض المنظمات الدولية فى مجالات مختلفة – خلافاً للحقيقة - واستغلال تلك الصفات فى عمليات نصب وإحتيال على عدد من الأشخاص وإيهامهم بقدرته علـى تنصيبهم بالعديد من المنظمات الدولية ومنحهم جوازات سفر وبطاقات هوية تتيح لهم السفر وتقديم كافة التسهيلات لهم بمختلف الجهات والهيئات بقصد الإستيلاء على أموالهم .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه.. وبحوزته العديد من المضبوطات المستخدمة فى نشاطه المؤثم وأبرزها (مجموع من الأوراق والكارنيهات بإسم وصورة المتهم منسوب لجهات مختلفة "جميعها مزورة"- 2 طبنجة صوت وعدد من الطلقات الصوت- كاميرا- 4 هواتف محمولة بفحصها تبين إحتوائها على العديد من الملفات التى تؤكد نشاطه الإجرامى).

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.