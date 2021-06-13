الأحوال المدنية يواصل مأمورياته لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي

أوفد قطاع الأحوال المدنية مأموريتين لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين نظراً لظروفهم الصحية، بمحال إقاماتهم والمستشفيات بمحافظة القاهرة، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.



وقام القطاع بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بإيفاد مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات من أهالى قرية زاوية الناعورة بدائرة مركز شرطة الشهداء محافظة المنوفية، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم.





كما واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة" بمقر ديوان القطاع، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لجميع القطاعات الأمنية والتعامل الإيجابى مع جميع البلاغات ذات الطابع الإنساني، واستمرارا لاتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.