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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يعلن عن ضيف ثاني حلقات "أوضه اللبس".. اليوم

صدى البلد

أعلن أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق عن تفاصيل عودة برنامجه “أوضه اللبس ” في موسمه الثاني حيث كشف عن ضيف ثاني حلقات البرنامج.

ونشر ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” فيديو له في الجيم و علق: “ بتمرن لحسام حسن …الليله ١١م "

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وأعلن حازم الحديدي، وكيل أعمال الكابتن أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، موعد انطلاق الموسم الثاني من برنامج «أوضة اللبس» الذي يقدمه الكابتن ميدو على قناة النهار.

وقال «الحديدي» في تصريحات خاصة أن الموسم الثاني من برنامج «أوضة اللبس» سيبدأ السبت المقبل الموافق 12 يونيو الجاري، بعد النجاح الكبير الذي حققه البرنامج في موسمه الأول.

وأوضح أن البرنامج يبدأ في الحادية عشرة مساء على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعتين، من السبت إلى الأربعاء، يستعرض خلالها أهم الأخبار الرياضية، وأقوى الحوارات مع نجوم الصف الأول في الرياضة المصرية، فضلا عن نجوم كرة القدم العالمية، الذين ظهروا في البرنامج خلال موسمه الأول.

وأشار مدير أعمال ميدو إلى أن إدارة القناة قامت بعمل تطوير شامل في البرنامج ، من خلال خطة عمل جديدة، تشمل تطويرا جديدا على مستوى الشكل والمضمون، مع وعود بفقرات جديدة، وظهور المزيد من نجوم الكرة العالمية، وفقرات خاصة وقوية جدا لتغطية بطولتي كأس أمم اوروبا (يورو 2020) وكوبا أمريكا 2020، فضلا عن التغطية الخاصة والمركزة عن دورة الألعاب الأ

حسام حسن قناة النهار سوبر السلة كرة القدم خالد الغندور الزمالك

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