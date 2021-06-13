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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مثل التوكيل..

الإصلاح الإداري: نستهدف حصول المواطنين على الخدمات الحكومية من خلال المنصة الرقمية| فيديو

العاصمة الادارية
العاصمة الادارية

قال المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بذلت مجهودا ضخما وتعاونت مع عدة جهات لكي يكون أرشيف كل وزارة إلكترونيا، ويمكن الحصول على أي ملف من خلال ضغطة زر، بدلا من التعامل الورقي الذي يضيع وقتا كبيرا.


وأضاف "مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري"، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التليفزيون المصري، أن منصة مصر الرقمية نقطة تحول في تاريخ الميكنة وتقديم خدمات مميزة للمواطنين، موجها الشكر للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والتكنولوجيا على تطويرها.


وتابع "محمود"، "أي مواطن يمكن أن يدخل على هذه المنصة في الرقم القومي لتدشين حساب وسيحصل على كل معلوماته الشخصية، وتستهدف حصول المواطنين على كل الخدمات الحكومية من خلالها، مثل التوكيل".


وأكد  هاني محمود، أن يمكن للموظف أن يقدم طلب حصول على إجازة من خلال نظم الحواسيب (سيستم)، وكل ما عليهم هو اختيار مدة ونوع الاجازة، ثم يحصل على الموافقة في 3 دقائق.


وأوضح، أن المؤسسات التي تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر لن تُنقل من مكانها، مثل المستشفيات وأقسام الشرطة، أي أن عددا كبيرا من موظفي الحكومة لن يُنقلون إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وبعض الجهات التي تقدم خدمات معينة للمواطنين ستُنقل في المرحلة الثانية.    

المنصة الرقمية اخبار التوك شو مصلحة المواطن المصري الإصلاح الإدارى التوكيل

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