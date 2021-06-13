عواد في سهرة أسرية مع تريزيجيه ومارسيليو .. صور

شارك محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك جماهيره بـ صور من سهره قضاها برفقة أصدقائه محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا وحسين السيد « مارسيليو» نجم الإسماعيلي.

ونشر عواد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» عددا من الصور له برفقة أصدقائه وزوجتيهما وأطفالهما.

وعلق عواد على الصور : «يوم لطيف … شكرا للاصدقاء».

كشف محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حصوله على القميص رقم ١٣ ليبدأ في الظهور به خلال مباريات الفريق الأبيض المقبلة.

يأتي حصول عواد على الرقم ١٣ بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن صفوف الفريق الأبيض.

وكان عواد يرتدي القميص رقم ٢١ خلال الفترة الماضية، قبل أن يقرر تغيير رقم القميص الخاص به إلى ١٣.

وكتب عواد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" باللغة الإنجليزية: "رقم جديد ١٣".

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