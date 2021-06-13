في نهاية قمة مجموعة السبع.. الملكة إليزابيث تعزم بايدن وزوجته على الشاي

يشرب الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بايدن الشاي مع الملكة إليزابيث في قلعة وندسور اليوم الأحد في نهاية قمة مجموعة السبع، بينما يختتم الزيارة البريطانية من رحلته الدولية الأولى منذ توليه منصبه.

وتستقبل الملكة البريطانية البالغة من العمر 95 عامًا عائلة بايدن في رباعي القلعة ، موطن العائلة المالكة منذ ما يقرب من 1000 عام ، حيث قضت معظم وقتها منذ تفشي جائحة فيروس كورونا.

وقال قصر باكنجهام إنه بعد وصولهم ، سيقوم حرس الشرف المكون من الكتيبة الأولى من حرس جرينادير التابع لسرية الملكة بإلقاء التحية الملكية ، وسيتم عزف النشيد الوطني للولايات المتحدة.

وقد التقت الملكة بالفعل مع بايدن في زيارته لبريطانيا ، بعد أن استضافت حفل استقبال لقادة مجموعات الدول السبع وزوجاتهم ليلة الجمعة في كورنوال ، في الطرف الجنوبي الغربي من إنجلترا حيث عقدت القمة لمدة ثلاثة أيام.

وقالت جيل بايدن بعد وصولهما إلى بريطانيا يوم الخميس "أنا وجو نتطلع قدما للقاء الملكة. هذا جزء مثير من زيارتنا".

سيصبح بايدن الرئيس الخامس والسيدة الأولى التي استقبلتهم في وندسور ، بعد ترامب في عام 2018 ، وأوباما في عام 2016 ، والرئيس جورج دبليو بوش وزوجته في عام 2008 ، وريجان في عام 1982.

خلال 69 عامًا من توليها العرش البريطاني ، وهي أطول فترة حكم لأي ملك إنجليزي ، كان هناك 14 رئيسًا للولايات المتحدة ، التقتهم إليزابيث جميعهم .

على الرغم من فقدان الأمير فيليب، زوجها البالغ من العمر 99 عامًا لأكثر من 70 عامًا في أبريل، فقد أظهرت الملكة عزمها على الاستمرار في مهامها الرسمية خلال قمة G7 .

يوم السبت ، عادت إلى وندسور لحضور عرض عسكري للاحتفال بعيد ميلادها الرسمي ، وهو الأول الذي تحتفل به بدون فيليب.

وبعد مغادرة وندسور ، سيتوجه بايدن إلى قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل يوم الاثنين ، وقمة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء ، واجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف في اليوم التالي.