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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهمين بالإعتداء على الفنان ياسر فرج سنة و3 أشهر

ياسر فرج - فنان
ياسر فرج - فنان

قضت محكمة جنح البساتين، بالحبس سنة و3 أشهر لـ 3 متهمين فى واقعة الاعتداء على الفنان ياسر فرج وتحطيم سيارته، كما قضت المحكمة ببراءة 3 متهمين آخرين من التهم المنسوبة إليهم.

وكانت نيابة البساتين الجزئية استمعت للمتهمين بالاعتداء على الفنان ياسر فرج، بعدما اصطدمت سيارته بسيارتهم على الطريق الدائري في محيط منطقة المعادي، الأمر الذي نتج عنه مشادة بين الطرفين.

وقال "ع. ن.": "إحنا كنا راجعين من الشغل، أنا وزوجتي واثنين من أشقائي: محمد، عنده 21 سنة وطالب جامعي، والصغير عنده 12 سنة، كنا راجعين من مصنع تعبئة مواد غذائية بتاعنا في المنيب، وفجأة خبطت فينا عربية من ورا".

وأضاف أن ياسر فرج اصطدم بهم بسيارته من الخلف، وبعدها نزل شقيقي من السيارة وحدثت مشادة بينهما.

وتابع: "على إثر المشادة ظل يطاردنا بسيارته إلى أن وصلنا عند بوابات الكمبوند، وبعدها حصلت مشاجرة بيننا وبينه بعد أن استنجدنا بأمن الكمبوند والجيران".

وأردف أن الفنان بعد المشاجرة ذهب لقسم شرطة البساتين، وحرر ضدي محضرًا، وأمام رئيس المباحث طلب مني 200 ألف جنيه للتنازل.

التعدي بالضرب على فرج
كانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغًا من الفنان ياسر فرج يفيد بقيام 3 أشخاص بالتعدي عليه بالضرب أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة البساتين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين 3 أشقاء، وهم: "عبد الرحمن. ن"، و"محمد. ن"، و"نور الدين. ن" واقتيادهم إلى ديوان القسم.

الفنان ياسر فرج
وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء سير الفنان ياسر فرج أعلى طريق الدائري بسيارته اصطدمت به سيارة سوزوكي يستقلها 3 أشخاص، وعقب نزوله من سيارته توجه للمتهمين لمعاتبتهم عما بدر منهم لكنه تفاجأ برد فعلهم.

إصابة الفنان ياسر فرج بكدمات

وأضافت التحريات أن المتهمين قاموا بالتعدي على الفنان ياسر فرج بالضرب؛ مما أسفر عن إصابته بكدمة وتكسير وتلفيات بسيارته.

وتحرر محضر بالواقعة رقم 6310 جنح البساتين، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بإخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات.

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