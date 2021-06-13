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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 7 مصانع ومخازن للمستلزمات الطبية مجهولة المصدر

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن عشوائية فـى مجال تصنيع وتداول المتسلزمات الزراعية والمطهرات والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمنتجات الغذائية المصنعة بإستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق محافظة المنوفية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (3مصانع – 4 مخازن – وحدة خط) والمديرين المسئولين عنهم ، حيث بلغ إجمالى المضبوطات (12 طن مواد خام بلاستيكية مجهولة المصدر تُستخدم فى تصنيع المنتجات البلاستيكية المنزلية – 28 طن منتج نهائى لأدوات منزلية بلاستيكية مجهولة المصدر ومُعدة للتداول- 10٫3 طن مواد خام لمنتجات غذائية عبارة عن "زيوت – حلبة – زنجبيل – مكسبات طعم– ورق زيتون" منتهية الصلاحية تُستخدم فى التصنيع - 198٫65 طن مواد خام ومنتج نهائى لمستلزمات زراعية عبارة عن "أسمدة – مبيدات – أعلاف "مجهولة المصدر) .
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة مة مصانع ومخازن عشوائية ف 3مصان

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