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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قريبا.. إعلان مصر خالية من طاعون الخيول | تفاصيل

الخيول
الخيول

أكد الدكتور الدكتور محمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بهيئة الخدمات البيطرية ، التابع لوزارة الزراعة ، أنه منذ عام 2016 تم تصدير حوالى 125 حصان إلى الدول الأخرى .
 
ونوه "عطية" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، إلى أن  الإعلان الرسمي للتأكيد على الخلو من مرضى الفصيلة الخيلية "الرعام والزهرى"من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ، يدعم الثقة الدولية في قدرات الخدمات البيطرية من خلال إجراءاتها التي تتفق مع المعايير الدولية وبالتالى تصدير  الخيول للخارج .
 


وأضاف أنه حاليًا يتم الإعداد لإعلان مصر خالية من طاعون الخيل ، وسيتم العرض على المنظمة العالمية لصحة الحيوان، مما يسهم فى استكمال كافة الإجراءات المتعلقة باستكمال فتح باب تصدير الخيول إلى دول العالم .

 



وأشار رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي، إلى أن الاتحاد الأوروبي أصدر قراره بتصدير الخيول إلى دول الاتحاد الأوروبي ، التي يتم اعتمادها طبقًا لقواعد وشروط عالمية . 

رئيس الإدارة المركزية الخيل الخدمات البيطرية حصان خيول الإدارة المركزية

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