قريبا.. إعلان مصر خالية من طاعون الخيول | تفاصيل

أكد الدكتور الدكتور محمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بهيئة الخدمات البيطرية ، التابع لوزارة الزراعة ، أنه منذ عام 2016 تم تصدير حوالى 125 حصان إلى الدول الأخرى .
ونوه "عطية" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، إلى أن الإعلان الرسمي للتأكيد على الخلو من مرضى الفصيلة الخيلية "الرعام والزهرى"من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ، يدعم الثقة الدولية في قدرات الخدمات البيطرية من خلال إجراءاتها التي تتفق مع المعايير الدولية وبالتالى تصدير الخيول للخارج .
وأضاف أنه حاليًا يتم الإعداد لإعلان مصر خالية من طاعون الخيل ، وسيتم العرض على المنظمة العالمية لصحة الحيوان، مما يسهم فى استكمال كافة الإجراءات المتعلقة باستكمال فتح باب تصدير الخيول إلى دول العالم .
وأشار رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي، إلى أن الاتحاد الأوروبي أصدر قراره بتصدير الخيول إلى دول الاتحاد الأوروبي ، التي يتم اعتمادها طبقًا لقواعد وشروط عالمية .