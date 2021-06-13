علي السيد: إثيوبيا لا يمكنها فرض سياسة الأمر الواقع على مصر .. فيديو

قال الكاتب الصحفي، علي السيد، إن التصريحات الإثيوبية تشير إلى رغبتها في حجب المياه أكثر من محاولات توليد الكهرباء، معقبا: "من الضروري كشف وتعرية الجانب الإثيوبي للعالم".

وأضاف الكاتب الصحفي، علي السيد، خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري"، أن اتخاذ مصر لأي خطوات تصعيدية هو حق لها، ومن الضروري إظهار مدى تعنت الجانب الإثيوبي وإصراره على أن تكون كلمته هي الأولى والأخيرة.

وتابع : أن ما تعتقده إثيوبيا حول أن نهر النيل نهر داخلي، يتنافي مع قوانين العالم، وأن إثيوبيا تسير على نهج يخالف المنظومة الدولية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك أدوات دبلوماسية قوية، وتستطيع أن تحافظ على حقوقها، مؤكدا أن مصر لا تسلب حق أحد.

وأردف : إثيوبيا لا يمكنها أن تفرض على مصر والسودان سياسة الأمر الواقع، ومن المهم أن يقدم العرب دورا قويا في الملف الإثيوبي.

