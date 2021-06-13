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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البطاوي يحسم الجدل حول انضمام إبراهيم وجمعه لـ الزمالك

صدى البلد

كشف معتز البطاوي المشرف العام على الكرة في نادي سيراميكا كليوباترا، حقيقة عروض محمد إبراهيم وصالح جمعة نجمي الفريق، خلال الفترة الحالية للانضمام لفريق الزمالك.

 

وأكد معتز البطاوي، في تصريحات لـ قناة “أون تايم سبورت”، أن محمد إبراهيم وصالح لم يتلقيا أي عروض رسمية للرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية، مشددا على أن كل ما يثار مجرد أحاديث لم ترتق للعرض الرسمي. 

 

وأوضح المشرف العام على الكرة في نادي سيراميكا كليوباترا، أن القرار الأول والأخير بشأن رحيل اللاعبين أو بقائهما هو لـ ضياء السيد المدير الفني للفريق، مشددا على أن الإدارة لن تقف عائقا أمام أي لاعب. 

 

وأشار معتز البطاوي إلى أن الجهاز الفني لم يناقش حتى الآن احتياجاته لتدعيم الفريق خلال الموسم المقبل، لافتا إلى أن مروان محسن أو والتر بواليا نجمي الأهلي، سيكونان إضافة قوية للفريق حال تم ضمهما. 

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ونوه المشرف العام على الكرة في نادي سيراميكا كليوباترا، إلى أن أي مهاجم للأهلي سيكون إضافة للفريق بالتأكيد، مشددا على أن مروان وبواليا لاعبان مميزان للغاية. 

 

وعن طموح سيراميكا كليوباترا، أكد معتز البطاوي أن الفريق يرغب في الوصول لأفضل نقطة في الدوري المصري، وهو التواجد في المربع الذهبي، خاصة أن الفريق يقدم أداءً رائعا ويمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين.

 

وعن أجانب الفريق، أوضح  المشرف العام على الكرة في نادي سيراميكا كليوباترا أنه سيتم تقييم الجميع في نهاية الموسم. 

الزمالك الأهلى صالح جمعة سيراميكا كليوباترا والتر بواليا

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