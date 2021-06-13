التعليم العالي: نشر المعلومات الصحيحة بين الطلاب لمواجهة حروب الجيل الرابع

اهتمام مكثف بالأنشطة الطلابية في عهد الرئيس السيسي

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا بشأن ما تم إنجازه في مسار الأنشطة الطلابية، خلال الفترة من 2014 - 2021.



وأكد خالد عبد الغفار حرص الوزارة على إشراك الطلاب في الأنشطة والفعاليات ذات القيمة الرياضية والفنية والثقافية التي تسهم بجوار العملية التعليمية في تقديم خريج متميز علميًا وبدنيًا ونفسيًا، وكذلك دعم أصحاب المواهب والأبطال الرياضيين، وتعزيز الانتماء لدى طلاب الجامعات.

ولفت التقرير إلى نجاح الوزارة في تنفيذ خريطة الأنشطة الطلابية في العام الجامعي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بمشاركة حوالي ١٤٦ ألف طالبًا وطالبة من خلال الاتحاد الرياضي للجامعات، واستحداث الأنشطة التى ترتبط بالمناسبات والأحداث القومية والموضوعات العامة التى تهم المجتمع مثل مسابقة "حكاية نصر ٤٥" بمناسبة ذكرى أكتوبر عام 2018، بمشاركة ١١٢ ألف طالب، ومسابقة العبور الجديد عام 2019 بمشاركة ٢٠٠ ألف طالب، وتنفيذ مسابقة أفضل جامعة خلال العام الدراسى 2018/2019، وتنفيذ مبادرة "مودة" بالتعاون مع وزارة التضامن من خلال المجلس الأعلى للجامعات لتوعية المقبلين على الزواج.

وأبرز التقرير نجاح الوزارة فى التعامل مع جائحة كورونا بتحويل آليات تنفيذ الأنشطة الطلابية إلى استخدام التكنولوجيا وعقد مسابقات ومنازلات أون لاين؛ من بينها (ملتقي جامعة المنصورة، ملتقي علماء المستقبل بجامعة دمياط)، وكذلك مشاركة ٤٠ ألف من طلاب الجامعات في فعاليات الموسم التاسع لمهرجان إبداع الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة برعاية السيد رئيس الجمهورية.

أبرز التقرير فوز مصر بتنظيم بطولتي العالم للإسكواش ٢٠٢٢، وكرة اليد للجامعات ٢٠٢٤.

وأشار التقرير إلى إعادة تأهيل وافتتاح معهد إعداد القادة بحلوان عام 2017 وإنشاء مراكز إعداد القادة داخل بعض الجامعات (عين شمس، الزقازيق، أسيوط، السويس، المنوفية، كفر الشيخ، جنوب الوادي، المنيا)؛ بهدف إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرصة للشباب للمشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي، ونشر الوعى بين طلاب الجامعات، وكذلك دمج الطلاب الوافدين وإشراكهم فى الأنشطة الطلابية، فضلًا عن توقيع بروتوكولات تعاون بين المعهد والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وبروتوكولات تعاون مع الجامعات الخاصة لزيادة قاعدة المستفيدين من الطلاب.

ولفت التقرير إلى نجاح الجامعات المصرية فى تنظيم انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وذلك استنادًا إلى البناء المؤسسي بإصدار كل اللوائح التنفيذية فى عام 2017، واللوائح المالية والإدارية فى عام 2019.

من جانبه أشار د. طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية إلى أن الوزارة تعمل على نشر المعلومات الصحيحة بين طلاب الجامعات لمواجهة حروب الجيل الرابع والقضاء على الشائعات تنفيذًا لتكليفات الرئيس بوضع استراتيجية وطنية لتعميق الانتماء والولاء، من خلال عقد بروتوكولات تعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، وكلية القادة والأركان، وبالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والوزارات المختلفة مثل الشباب والرياضة، والثقافة، والتربية والتعليم، والآثار؛ لإقامة دورات استراتيجية فى الأمن القومي، وإدارة الأزمات، وصناع القرار سواء داخل الأكاديمية أو الجامعات، والتعاون المثمر مع هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، ونشر الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.