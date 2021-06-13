عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اهتمام مكثف بالأنشطة الطلابية في عهد الرئيس السيسي

التعليم العالي: نشر المعلومات الصحيحة بين الطلاب لمواجهة حروب الجيل الرابع

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا بشأن ما تم إنجازه في مسار الأنشطة الطلابية، خلال الفترة من 2014 - 2021.

txt

ربط البحث العلمى بالصناعة.. وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول جهود بحوث الفلزات

txt

وزير التعليم العالي: رصدنا حالات اشتباه بكورونا خلال الامتحانات .. فيديو


وأكد خالد عبد الغفار حرص الوزارة على إشراك الطلاب في الأنشطة والفعاليات ذات القيمة الرياضية والفنية والثقافية التي تسهم بجوار العملية التعليمية في تقديم خريج متميز علميًا وبدنيًا ونفسيًا، وكذلك دعم أصحاب المواهب والأبطال الرياضيين، وتعزيز الانتماء لدى طلاب الجامعات.

ولفت التقرير إلى نجاح الوزارة في تنفيذ خريطة الأنشطة الطلابية في العام الجامعي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بمشاركة حوالي ١٤٦ ألف طالبًا وطالبة من خلال الاتحاد الرياضي للجامعات، واستحداث الأنشطة التى ترتبط بالمناسبات والأحداث القومية والموضوعات العامة التى تهم المجتمع مثل مسابقة "حكاية نصر ٤٥" بمناسبة ذكرى أكتوبر عام 2018، بمشاركة ١١٢ ألف طالب، ومسابقة العبور الجديد عام 2019 بمشاركة ٢٠٠ ألف طالب، وتنفيذ مسابقة أفضل جامعة خلال العام الدراسى 2018/2019، وتنفيذ مبادرة "مودة" بالتعاون مع وزارة التضامن من خلال المجلس الأعلى للجامعات لتوعية المقبلين على الزواج.

وأبرز التقرير نجاح الوزارة فى التعامل مع جائحة كورونا بتحويل آليات تنفيذ الأنشطة الطلابية إلى استخدام التكنولوجيا وعقد مسابقات ومنازلات أون لاين؛ من بينها (ملتقي جامعة المنصورة، ملتقي علماء المستقبل بجامعة دمياط)، وكذلك مشاركة ٤٠ ألف من طلاب الجامعات في فعاليات الموسم التاسع لمهرجان إبداع الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة برعاية السيد رئيس الجمهورية.

أبرز التقرير فوز مصر بتنظيم بطولتي العالم للإسكواش ٢٠٢٢، وكرة اليد للجامعات ٢٠٢٤.

وأشار التقرير إلى إعادة تأهيل وافتتاح معهد إعداد القادة بحلوان عام 2017 وإنشاء مراكز إعداد القادة داخل بعض الجامعات (عين شمس، الزقازيق، أسيوط، السويس، المنوفية، كفر الشيخ، جنوب الوادي، المنيا)؛ بهدف إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرصة للشباب للمشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي، ونشر الوعى بين طلاب الجامعات، وكذلك دمج الطلاب الوافدين وإشراكهم فى الأنشطة الطلابية، فضلًا عن توقيع بروتوكولات تعاون بين المعهد والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وبروتوكولات تعاون مع الجامعات الخاصة لزيادة قاعدة المستفيدين من الطلاب.

ولفت التقرير إلى نجاح الجامعات المصرية فى تنظيم انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وذلك استنادًا إلى البناء المؤسسي بإصدار كل اللوائح التنفيذية فى عام 2017، واللوائح المالية والإدارية فى عام 2019.

من جانبه أشار د. طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية إلى أن الوزارة تعمل على نشر المعلومات الصحيحة بين طلاب الجامعات لمواجهة حروب الجيل الرابع والقضاء على الشائعات تنفيذًا لتكليفات الرئيس بوضع استراتيجية وطنية لتعميق الانتماء والولاء، من خلال عقد بروتوكولات تعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، وكلية القادة والأركان، وبالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والوزارات المختلفة مثل الشباب والرياضة، والثقافة، والتربية والتعليم، والآثار؛ لإقامة دورات استراتيجية فى الأمن القومي، وإدارة الأزمات، وصناع القرار سواء داخل الأكاديمية أو الجامعات، والتعاون المثمر مع هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، ونشر الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.

التعليم العالي

ترشيحاتنا

أرخص 5 سيارات سيدان في البحرين.. بداية من 4 آلاف دينار | صور

يورو 2020 .. كين ومودرتيش يقودان إنجلترا وكرواتيا فى مواجهة ثأرية

نائب محافظ القاهرة: نقل 1721 أسرة من بطن البقرة العشوائية إلى الأسمرات.. صور

طبيب منتخب الدنمارك يروي لحظات إنعاش قلب إريكسن

على غرار لوحة العشاء الأخير.. كاريكاتير ضد مجموعة السبع يثير ضجة بالصين

الفرق بين البلاء والابتلاء .. الإفتاء توضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كثرة الشكاوى.. الكهرباء ترد على سبب تأخر تركيب العدادات الكودية

الحكومة تكشف حقيقة الرسالة الصوتية لانتشار مرض الحصبة بين الأطفال

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

احذر.. حالتان تحرمانك من صرف المعاش في القانون الجديد

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

الكويت تعتزم الاستمرار في إغلاق حدودها أمام الوافدين بسبب كورونا

هشم الجمجمة.. عريس يقتل خطيبته بـ 83 ضربة قبل حفل الزفاف

هل انتهت مسيرة إريكسن؟.. طبيبه السابق يكشف خبراً سعيداً وآخر صادماً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جديد ولذيذ.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

الدمج بين لقاحي فايزر واسترازينيكا .. دراسة تكشف الفوائد والأضرار

لحظات رعب.. سائحة تلتقط صورة لشبح امرأة على نافذة الفندق

يكشف سرا خطيرا.. يوتيوبر يعثر على جسم غامض عبر Google earth.. صور

فيديو

2.5 مليار جنيه حوافز الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية.. فيديوجراف

فيديوجراف.. سر القطيعة بين هيفاء وهبي وابنتها الكويتية زينب فياض

فيديوجراف| حقائبها الباهظة .. أسعار خرافية لملابس ياسمين صبري

لحظات تحبس الأنفاس.. سقوط مفاجئ لـ إريكسن خلال مباراة الدنمارك وفنلندا "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

عثمان المقدم يكتب: ثقافة مجتمع

ياسر عبيدو يكتب: أهل السماح.. ملاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

اﻟﻤﺰﻳﺪ