وهدان: لابد من خارطة طريق لوقف خسائر الموازنة

قال النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي رفع هامة كل مصري للسماء بفضل ما يقوم به من إجراءات لرفعة الدولة المصرية.

وأشاد وهدان بالمبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي خلال السبع سنوات الماضية، في الصحة والتعليم، ومبادرة حياة كريمة، ولأول مرة يتم التواصل مع الفلاح المصري الذي عاني لسنوات.

وأضاف وهدان خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان اليوم، خلال مناقشة التقرير العام بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021/2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/2022) ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022، أنه لابد أن تقف الدولة وقفة جادة أمام الخسائر في الموازنة وأن تكون هناك خارطة طريق لتحقيق قيمة مضافة من الصناديق الخاصة لتكون داعمة للاقتصاد.

وتابع وهدان أن هناك سيل من الخسائر في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تسبب في عجز الموازنة السابقة بـ 18 مليار جنيه، والآن وصل إلى 21 ونصف مليار جنيه عجز في الموازنة وتضاعف الخسائر.

وأكد وهدان أن تقرير الموازنة خلا تماما من دعم شبكة الحماية الاجتماعية ودعم المعاشات، في ظل الظروف المتردية.

وطالب وهدان بالزيادة الفورية في المعاشات للفئات الأكثر احتياجا لتكون قادرة على العلاج وتوفير المتطلبات، ودعم قطاعي التعليم والصحة، مطالبا الحكومة برفع مرتبات القطاع الطبي وقطاع التعليم لأن الأمم لا تقوم إلا بالعلم.