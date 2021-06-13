ناشطة حقوق الحيوان تكشف استراتيجية الدولة في القضاء على السعار | فيديو

قالت دينا ذو الفقار، ناشطة في مجال حقوق الحيوان، إن الرحمة جزء لا يتجزأ، وتكون أساس بناء أى مجتمع، ولم تكن الرحمة فقط بالإنسان بل بالنبات والحيوان أيضا، منوها إلى أنه يوجد استراتيجية 2030 التي أقامتها الدولة المصرية، التي تتناول أهدافها الصحة العامة، وأن من حق الجميع أن يعيشوا في بيئة صحية.



وأضافت "ناشطة في مجال حقوق الحيوان"، خلال استضافتها في برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن من ضمن أهداف تلك الاستراتيجية القضاء على السعار، وليس في الدولة المصرية فقط بل في العالم أجمع، كاشفا أن مصر أمنة من السعار، ولكننا لم نكن على انفصال من العالم بسبب انفتاح الحدود.



وأشارت "ذو الفقار"، إلى أن السعار يصيب جميع الثدييات، معقبة "يوجد سعار في الدولة المصرية اكتشف في منتصف 2017 في الوادي الجديد، بعدد يصل إلى 6 أو 7 بقارات، وذلك بتوثيق من خلال تحاليل معملية، كما أننا لم نملك إنتاجا كافيا من إنتاج الأبقار في الدولة، ولذلك يتم استيراده"، مضيفا أن الدولة اتخذت إجراء ألا وهو تطعيم 70% من نوع البقر في المنطقة، ليتم السيطرة الكاملة على السعار.



وأوضحت دينا ذو الفقار، أن التطعيم يقي من السعار بنسبة 100%، حيث أن تمت السيطرة على هذا السعار في عام 2018، مشيرة إلى أن لم يدون حالات رسمية في وزارة الصحة تماما عن سعار الكلاب.



وأكدت، أن تتصدر بعض الصحف عناوين خاطئة انتشار سعار البقرات بأنها سعار الكلاب، وذلك بسبب ترويج بيانات غير سليمة، ومن ثم استمر هذا الإعلام غير المهني يتناول هذا لموضوع حتى أن أصبحت سعار في الكلاب، وهي بالفعل معلومات خاطئة.

