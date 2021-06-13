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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية تعقد ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم

ورشة العمل
ورشة العمل

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية.

وفي هذا الإطار أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية إلى قيام إدارة شباب منيا القمح بالتعاون مع إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام بتنفيذ ندوة بعنوان "إدارة الأزمات والكوارث" وذلك ضمن خطة نشاط الجوالة والجوالات في حضور عبد الحميد فتحي عبد الحميد مدير إدارة الازمات والكوارث بالديوان العام ومحمد بنداري منسق فرق الجوالة والجوالات بمديرية الشباب والرياضة وذلك بمركز شباب تلبانة وبمشاركة عددٍ من أعضاء فريق الجوالة بالمركز بهدف رفع الوعى المجتمعي، والحد من مخاطر الكوارث والأزمات، بالإضافة إلى تشجيع ثقافة العمل التطوعي في مجال الحد من مخاطر الكوارث.

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وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أن ورشة العمل تناولت التعريف بالأزمة والكارثة وأنواع الأزمات ، وكيفية التصدي لها، ومتابعة الجزء العملي للمشاركين عن محاكاة الأزمات، وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى تعريفهم بطرق تشكيل فريق إدارة الأزمة، وعرض بعض الصعوبات التي تواجه إدارة الأزمات الرشيدة، وأهم المقومات اللازمة لإدارة الأزمات والكوارث.

 

وعلي جانب آخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه في إطار تعاون المحافظة مع المحافظات الأخرى لنقل تجاربها الناجحة وخدمة جميع المواطنين على أرض الجمهوريه تماشياً مع سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  لتوفير الحياه الكريمة لجميع المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة وحرصاً منها على تحقيق أقصى استفادة من تجربتها الناجحة والتي تم تفعيلها بالمحافظة لخدمة ورعاية ذوي الهمم أعلنت محافظة الشرقية استعدادها لنقل تجربة تصنيع وتشغيل ميني باص لخدمة ذوي الهمم بمدينة الزقازيق إلى محافظة  الغربية وكذلك  المحافظات والجهات الحكومية الاخرى.

 

جاء ذلك عقب تلقي المحافظة عدد من الطلبات وخاصة من محافظة الغربية لتفعيل هذه الخدمة لديها لخدمة ذوي الهمم أسوة بما تم تفعيله في محافظة الشرقية .

 

وفي هذا السياق كلف محافظ الشرقية المهندسة لبني عبد العزيز بعقد اجتماع في حضور محمود شلبي مدير عام الشؤون المالية والإدارية والمهندس خالد الغندور مدير ادارة المركبات بديوان عام محافظة الشرقية مع مندوبي محافظة الغربية "المهندس مصطفي أحمد شلبي  المدير التنفيذي لمرفق النقل الداخلي -  والمهندس السيد نعيم السيد رضوان مدير الحملة الميكانيكية - والمهندس يحيي جمال محمد كريم مدير التشغيل والحركة - والمهندس أحمد محمد حسانين  رئيس الصيانة بمحافظة الغربية"الذين جاءوا الي ديوان عام محافظة الشرقية لمناقشة التجربة وكيفية نقلها إلى محافظة الغربية وذلك من خلال مهندسي  الحملة الميكانيكية بمحافظة الشرقية ، الذين قاموا بتطوير وتحديث ميني باص وتحويله إلى آخر مخصص ومجهز لخدمة ذوي الهمم .

 

وأضاف المحافظ انه قام مندوبي محافظة الغربية ترافقهم نائبة محافظ الشرقية بمعاينة الميني باص علي الطبيعة  وابدوا اعجابهم بالتجربة واكدوا علي حرصهم للاستفادة من رجال الحملة الميكانيكية بالشرقية وتنفيذ هذه التجربة بمحافظة الغربية .

الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة الأزمات التنمية المستدامة محافظة الشرقية الجهات الحكومية الرئيس محافظ الشرقية

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