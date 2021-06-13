رئيس "إفريقية النواب" يعلن موافقته على الموازنة العامة الجديدة

قال رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب شريف الجبلي إن هناك أرقاما إيجابية تحققت وتمثلت في انخفاض العجز الكلي، وأن العديد من الأرقام الإيجابية قد شهدتها الموازنة، بفعل السياسة الرشيدة في الإصلاح الاقتصادي بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وتابع: شهدنا مؤشرات إيجابية في كورونا بينما كانت دول العالم تسجل أرقاما سلبية، وهو إنجاز دون شك، وأن هناك طفرة في وزارة النقل وزيادة مخصصاتها، وأن مصر تحتاج إلى ذلك، لافتا إلى أنه يجب أن نركز على محو الأمية التي ترتبط بالفقر وأن الصعيد على وجه الخصوص يحتاج إلى مزيد من الجهد في هذا الشأن.

واختتم حديثه بالموافقة على مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة.