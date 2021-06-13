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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة الأقصر يواصل جولاته التفقدية لمتابعة سير الامتحانات

صدى البلد

واصل  الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، جولاته التفقدية لمتابعة سير أعمال امتحانات نهاية العام بكليات الجامعة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

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وتفقد رئيس الجامعة، كليتي الحاسبات والمعلومات، والسياحة والفنادق، واطمأن على حسن سير أعمال الامتحانات، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بلجان الامتحانات للوقاية من فيروس كورونا، مشيدًا بدور إدارة الجامعة في تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات، وتوفير كافة السبل للطلاب لأداء امتحاناتهم.


ووجه رئيس الجامعة، بضرورة الاستمرار والمتابعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان استمرار سير الامتحانات في هدوء، مشددًا على أهمية منع تكدس الطلاب داخل قاعات الامتحانات والالتزام بتحقيق التباعد الاجتماعي.


وأكد رئيس جامعة الأقصر، أنه لم يتم رصد أي معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، موجها عمداء الكليات، بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات.


وكان الدكتور محمد محجوب، قد أجرى أمس السبت، جولة تفقدية لبدء امتحانات نهاية العام بكليتي الفنون الجميلة والألسن، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي معوقات أو شكاوى في اليوم الأول للامتحانات.

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