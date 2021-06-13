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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد سامى يضع الرتوش النهائية على خطة عبور بيراميدز فى الدورى

صدى البلد

يواصل الفريق الكروى الأول بنادى سموحة، تدريباته على ملعب النادى تحت القيادة الفنية لأحمد سامى، وذلك استعدادًا لمباراة بيراميدز ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يطمح "الموج الأرزق" إلى انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من أجل تثبيت أقدامه فى المربع الذهبى بقوة، والمنافسة على تحقيق أحد المراكز المقدمة.
 

وحرص المدير الفني لسموحة، على تحفيز لاعبيه خلال الأيام الماضية قبل السفر إلى القاهرة لمواجهة بيراميدز من أجل الشد من أزرهم على تحقيق الفوز في مواجهة الفريق السماوى، والعودة للإسكندرية بالثلاث نقاط.
 

وحث أحمد سامى لاعبيه على ضرورة اللعب بنفس الروح التي ظهروا عليها قبل توقف الدورى، وأن يتحلوا بالهدوء والتركيز، وأن يتعاملوا مع مجريات المباراة وفقا لظروفها، بما يخدم الفريق وضرورة الانتشار الجيد داخل الملعب، وعدم ارتكاب أخطاء طوال الـ90 دقيقة.
 

وحذر المدير الفنى لاعبيه من الوقوع فى أخطاء دفاعية مثلما حدث فى بعض المباريات خلال مشوار الدورى وكلفت سموحة التعادل فى عدد كبير من المباريات.
 

ويحاول أحمد سامى تجهيز محمود عزت لسد العجز الموجود فى خط الدفاع نظرا لغياب الثنائي الأساسى رجب نبيل ومحمود البدرى بسبب الإيقاف، فضلا عن البحث عن حل لأزمة الجبهة اليسرى بعد إيقاف شريف رضا، والذى كان يلعب فى هذا المركز بعد رحيل الليبى محمد الترهونى.


وطلب مدرب سموحة من لاعبيه التركيز فى الفترة الحالية وعدم الانشغال بأي مؤثرات خارجية قبل مواجهة بيراميدز، وقرر أحمد سامى السفر غدا إلى القاهرة والدخول فى معسكر لمدة يوم واحد قبل مواجهة بيراميدز فى أحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة والتى ستقام على ستاد الدفاع الجوى.
 

على جانب آخر، ينتظر الجهاز الفنى عودة الدولى السودانى أطهر الطاهر الظهير الأيمن، خلال الساعات القادمة من أجل تجهيزه لمباراة بيراميدز باعتباره من العناصر الأساسية فى فريق سموحة.

الدوري الدفاع الجوي محمود عزت سموحة بيراميدز

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