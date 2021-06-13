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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السفير وائل نصر يوضح أهمية التحركات الدبلوماسية المصرية بشأن قضية سد النهضة

السفير وائل نصر
السفير وائل نصر

قال السفير وائل نصر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إننا نأمل أن جامعة الدول العربية يصدر منها أى بيان حقيقة تأييد مصر والسودان فى موقفهما من سد النهضة الإثيوبى.

وأضاف  السفير وائل نصر، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج الآن، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أنه من المفترض أن يصبح ذلك بيانا ملزما للدول العربية، بكيفية التعامل مع إثيوبيا.

 

وأشار  مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن كل ذلك يأتى فى إطار الملف والصورة الكاملة من قبل مصر أمام العالم أجمع، لافتا إلى أن مسألة سد النهضة والتعنت الإثيوبى سيؤدي إلى عدم استقرار المنطقة الأفريقية لفترات طويلة.

 

وتابع  مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه فى نفس الوقت مسألة المياه هى  بقاء وحياة، وإذا أصبحت إثيوبيا فى ذلك التعنت وأصبح الشعور فى مصر والسودان بنقصان المياه بصورة غير طبيعية قائلا: "بنقول للعالم كله إحنا عملنا كل حاجة نستطيع أن تفعلها أى دولة للبحث عن الحلول السلمية".

جامعة الدول العربية سد النهضة الأثيوبي التعنت الإثيوبي الحلول السلمية

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