تعرف على موعد إعلان رسوم السحب من الماكينات.. تفاصيل

كشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ “صدى البلد”، أن البنوك تنتظر قرار البنك المركزي بنهاية الشهر الجاري، بمد مهلة ثالثة حتى نهاية العام الميلادي الجاري في عمليات عدم احتساب الرسوم على عمليات السحب والإيداع والحوالات البنكية، أم سيتم فرض رسوم جديدة على تلك المعاملات البنكية.

وتنتهي مهلة احتساب رسوم السحب والاستعلام على جميع العمليات المصرفية بالبنوك، بنهاية العام المالي الجاري وتحديدا في 30 يونيو الجارى، على أن يكون التطبيق الجديد لرسوم السحب والاستعلام من ماكينات ATM أول يوليو المقبل.

ومنح البنك المركزي المصري بنهاية العام الماضي، عملاء البنوك إعفاءً من احتساب أي رسوم علي عمليات السحب والإيداع والتحويل البنكي من فروع البنوك العاملة بمصر بداية من يناير 2021 حتى نهاية يونيو المقبل.

وبموجب ما قرره البنك المركزي المصري من إعطاء مهلة 6 أشهر للمرة الثانية على التوالي ضمن الإجراءات التيسيرية على العملاء بالجهاز المصرفي بالتزامن مع الجهود الممنوحة لتقليل أعباء تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد القومي والأفراد، فإن البنوك ملتزمة لمدة شهر بعدم إقرار أي رسوم على أي من المعاملات البنكية.