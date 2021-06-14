اليوم.. إعلام النواب تناقش تفعيل دور وزارة الثقافة في محاربة الأفكار الإرهابية

تواصل لجان البرلمان اجتماعها اليوم الإثنين ، حيث تعقد تناقش لجنة الثقافة والاعلام طلب الإحاطة المقدم من النائب سوسن حسنى حافظ، بشأن تفعيل دور وزارة الثقافة في محاربة الأفكار الإرهابية وذلك باستغلال مسارح الدولة في تقديم عروض فنية ومسرحيات لكبار الكتاب.

كما تناقش اللجنة الاقتصادية عدة أمور وهي:

-متابعة موقف ووضع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وخططها الاستراتيجية المستقبلية لتطوير أدائها في الفترة القادمة، وعرض بيان بالشركات الرابحة والخاسرة التابعة لها، وعرض المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه الشركات (في إطار متابعة اللجنة لأوضاع الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام).

-لجنة القوى العاملة بالبرلمان مشروع قانون مقدم من العضو إيهاب عبدالعظيم وستون عضوًا آخرون، بشأن "ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة الى الموازنة العامة".

-لجنة الصناعة طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتورعبدالنعيم حامد، بشأن عدم نهو إجراءات إنشاء المنطقة الصناعية بأرض البترول شرق كفر العلو بمحافظة القاهرة والبالغ مساحتها 1.8 مليون متر مربع ، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

-طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد حنفي طه، بشأن فرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات مصر من البليت وحديد التسليح وأثر ذلك سلبياً على مصانع الدرفلة والمسامير والزوايا، حسبما ورد بطلب الإحاطة.