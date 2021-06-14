عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اليوم.. إعلام النواب تناقش تفعيل دور وزارة الثقافة في محاربة الأفكار الإرهابية

مجلس النواب
مجلس النواب

تواصل لجان البرلمان اجتماعها اليوم الإثنين ، حيث تعقد تناقش لجنة الثقافة والاعلام طلب الإحاطة المقدم من النائب سوسن حسنى حافظ، بشأن تفعيل دور وزارة الثقافة في محاربة الأفكار الإرهابية وذلك باستغلال مسارح الدولة في تقديم عروض فنية ومسرحيات لكبار الكتاب.

 

كما تناقش اللجنة الاقتصادية عدة أمور وهي: 

-متابعة موقف ووضع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وخططها الاستراتيجية المستقبلية لتطوير أدائها في الفترة القادمة، وعرض بيان بالشركات الرابحة والخاسرة التابعة لها، وعرض المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه الشركات (في إطار متابعة اللجنة لأوضاع الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام).

-لجنة القوى العاملة بالبرلمان مشروع قانون مقدم من العضو إيهاب عبدالعظيم وستون عضوًا آخرون، بشأن "ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة الى الموازنة العامة".

 

-لجنة الصناعة طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتورعبدالنعيم حامد، بشأن عدم نهو إجراءات إنشاء المنطقة الصناعية بأرض البترول شرق كفر العلو بمحافظة القاهرة والبالغ مساحتها 1.8 مليون متر مربع ، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

 

-طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد حنفي طه، بشأن فرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات مصر من البليت وحديد التسليح وأثر ذلك سلبياً على مصانع الدرفلة والمسامير والزوايا، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

 

 

قطاع الاعمال العام وزارة قطاع الاعمال دية وزارة الثقافة مشروع قانون الموازنة العامة حديد التسليح الشركات القابضة صناعة لجنة الثقافة القابضة للصناعات الكيماوية

ترشيحاتنا

حقيقة عودة باسم مرسي إلى الزمالك بعد تراجع مستوى مروان حمدي

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 14-6-2021

رئيس الاتحاد السكندري يكشف حقيقة عودة عمار حمدي لـ الأهلي

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر 14-6-2021

لماذا صلاة الفجر خير من النوم ؟.. 15 سرا لا تعرفه عنها

لكزس NX 2022 تخطف الأنظار عبر ترقيات جديدة| صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

وزير القوي العاملة يعلن عودة العمالة المصرية للسعودية في هذا التوقيت

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

للموظفين .. خصم نصف المرتب والفصل من الخدمة حال تقييمك بهذا الأداء

لماذا صلاة الفجر خير من النوم ؟.. 15 سرا لا تعرفه عنها

أشد خطورة من كورونا.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

خاص| حقيقة إصابة أحمد السقا في قدمه

هشم الجمجمة.. عريس يقتل خطيبته بـ 83 ضربة قبل حفل الزفاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في سبيل الفوتوسيشن.. شاهد تحطم طائرة بـ عروسين بعد حفل زفافهما

فضائي أم عفريت.. فيديو لكائن غريب يمشي على طريق سريع يثير ذعر العالم

بعد 58 عاما.. لحظة لقاء أب صيني بابنه المفقود في مقطع هز قلوب الملايين

تعاون أمني وعسكري| وزير الدفاع يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية.. فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف.. تصريحات قوية من وزير الخارجية عن سد النهضة وتركيا وقطر وغزة

بعد ظهور أول إصابة.. كل ما تريد معرفته عن جدري البقر "فيديوجراف"

2.5 مليار جنيه حوافز الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية.. فيديوجراف

فيديوجراف.. سر القطيعة بين هيفاء وهبي وابنتها الكويتية زينب فياض

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ