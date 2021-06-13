نائب محافظ القاهرة: نقل 1721 أسرة من بطن البقرة العشوائية إلى الأسمرات.. صور

قالت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن عدد العقارات التى تمت إزالتها حتى الآن بمنطقة بطن البقرة العشوائية 600 عقار، ووصل عدد الأسر التى تم تسكينها بوحدات بديلة مجهزة بالأسمرات إلى ١٧٢١ أسرة.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، خلال تفقدها أعمال الإزالة، أن توفير حياة كريمة لسكان المناطق العشوائية يعد من أهم أولويات الحكومة فى الفترة الحالية بتوجيهات من رئيس الجمهورية.

وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة أيضا من أولى أولويات محافظة القاهرة، خاصة المنطقة الجنوبية، حيث إن المنطقة الجنوبية تحتل المساحة الأكبر على مستوى المحافظة من المناطق العشوائية الخطرة.

وأوضحت المهندسة جيهان عبد المنعم أنها تتابع أعمال الإزالة الجارية بمنطقة بطن البقرة العشوائية بنطاق حي مصر القديمة بشكل مباشر وتواجد ميدانى من موقع الإزالة للاطمئنان على أن الأعمال تجرى بشكل منظم، وأن السكان الذين تم نقلهم من المناطق العشوائية غير الآمنة يتمتعون بحياة آمنة وهادئة وسط مجتمعات سكنية حضارية تتمتع بالخدمات المختلفة بحضور اللواء خالد شحاتة رئيس حى مصر القديمة، والذى يشرف بشكل مباشر ويومى على أعمال الإزالة والقيادات الشرطية والأجهزة التنفيذية والمعنية.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن الوحدات التى يتم نقلهم إليها فى حالة جاهزية ومكتملة الأثاث وتتمتع بجميع الخدمات.



وقامت المهندسة جيهان عبد المنعم بالتواصل مع بعض المواطنين والتحدث معهم والرد على استفساراتهم.

وفى إجراء فورى، قامت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بعقد لجنة ميدانية وسط موقع الإزالة مشكلة من مباحث القسم وشرطة المرافق وإدارة التسكين بمحافظة القاهرة ورئيس حي مصر القديمة، وتم جمع ملفات المواطنين ومراجعة الأوراق الخاصة بكل مواطن مستحق وغير مستحق، وتم عرض الملفات على اللجنة لإبداء الرأي فى كل طلب.

ووجهت بضرورة الإسراع فى متابعة موقف تسكين الأهالى المستحقين وسرعة نقلهم إلى المناطق السكنية الجديدة التى تم تنفيذها وتأثيثها بشكل متكامل.

وأكدت أن الأعمال تجرى على قدم وساق، وجار تسكين المستحقين بوحداتهم تباعا لتكتمل فرحة الأسر المقيمة في أحياء تفتقر إلى بيئة صحية واجتماعية جيدة، والذى يعود بتخريج سواعد تساهم في دفع عجلة التنمية الوطنية.

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