عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوناجم مقابل جبران .. الزمالك يعرض صفقة تبادلية على الوداد المغربي

محمد أوناجم
محمد أوناجم

أكد تقرير مغربي، أن نادي الزمالك عرض على الوداد البيضاوي، إجراء صفقة تبادلية، خلال فترة الانتقال الصيفية المقبلة.

وذكر موقع  «راديو مارس» المغربي، أن نادي الزمالك عرض على إدارة الوداد، انتقال محمد أوناجم إلى صفوف الفريق المغربي بصفة نهائية إضافة إلى مبلغ مالي، مقابل الحصول خدمات يحيى جبران لاعب خط وسط الفريق.

وأوضح الموقع المغربي، أن باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، معجب بقدارات يحيى جبران، ويرغب في ضمه، بجانب مجموعة من اللاعبين الأجانب.

وأشارات الصحيفة إلى أن إدارة الوداد، لم تحسم قرارها حتى الآن بشأن عرض الزمالك، خاصة وأن يحيى جبران تلقى عروضا خليجية في الفترة الأخيرة.

وانضم محمد أوناجم إلى الوداد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من الزمالك، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

ويعد يحيى جبران أحد المرشحين للانضمام إلى نادي الزمالك، لخلافة النجم التونسي فرجاني ساسي، الذي بات قريبا من الرحيل عن القلعة البيضاء، بنهاية الموسم الجاري.

 

2 محليين و2 أجانب.. من هو بديل فرجاني ساسي في الزمالك؟.. تفاصيل

تقرير تونسي: فرجاني ساسي يفجر أزمة في الزمالك

إسهامات يحيى مع الوداد

وشارك يحيى جبران مع الوداد في 18 مباراة، في الدوري المغربي هذا الموسم، سجل خلالهما هدف، وصنع هدفين.

 

وتبلغ القيمة التسويقية لـ يحيى جبران، 800 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

رحيل فرجاني ساسي

يذكر أن عقد فرجاني ساسي ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ولم تتوصل إدارة القلعة البيضاء إلى اتفاق مع اللاعب حتى الآن للتجديد، بسبب الراتب الكبير الذي يطلبه اللاعب.

 

في سياق متصل، أكد طارق جبريل المدير المالي لنادي الزمالك، أن الشئون القانونية تدرس موقف فرجاني ساسي حال ابتعاده عن المشاركة مع الأبيض خلال الفترة المقبلة .

 

وقال جبريل خلال تصريحات تلفزيونية : فرجاني ساسي حصل على مستحقاته المتأخرة بالكامل وخاطبنا بأن 30 مايو هو أخر موعد لسداد مستحقاته ونجحنا في ذلك .

 

وأكمل طارق جبريل : من المفترض عودة فرجاني ساسي الي القاهرة يوم 15 أو 16 يونيو الجاري ولن نستبق الأحداث ولكن المحامي والشئون القانونية يدرسون الأمر .

 

واختتم المدير المالي لنادي الزمالك : في منتصف الشهر الجاري سيصدرنادي الزمالك بيانا يوضح كافة الأمور المتعلقة بالتجديد لـ فرجاني ساسي .

 

ومن المقرر أن يصل فرجاني ساسي، إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم مصيره مع نادي الزمالك، بشكل نهائي.

 

الزمالك الوداد نادي الزمالك يحيى جبران جبران فرجاني ساسي

ترشيحاتنا

أرخص 5 سيارات سيدان في البحرين.. بداية من 4 آلاف دينار | صور

يورو 2020 .. كين ومودرتيش يقودان إنجلترا وكرواتيا فى مواجهة ثأرية

نائب محافظ القاهرة: نقل 1721 أسرة من بطن البقرة العشوائية إلى الأسمرات.. صور

طبيب منتخب الدنمارك يروي لحظات إنعاش قلب إريكسن

على غرار لوحة العشاء الأخير.. كاريكاتير ضد مجموعة السبع يثير ضجة بالصين

الفرق بين البلاء والابتلاء .. الإفتاء توضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كثرة الشكاوى.. الكهرباء ترد على سبب تأخر تركيب العدادات الكودية

الحكومة تكشف حقيقة الرسالة الصوتية لانتشار مرض الحصبة بين الأطفال

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

احذر.. حالتان تحرمانك من صرف المعاش في القانون الجديد

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

الكويت تعتزم الاستمرار في إغلاق حدودها أمام الوافدين بسبب كورونا

هشم الجمجمة.. عريس يقتل خطيبته بـ 83 ضربة قبل حفل الزفاف

هل انتهت مسيرة إريكسن؟.. طبيبه السابق يكشف خبراً سعيداً وآخر صادماً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جديد ولذيذ.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

الدمج بين لقاحي فايزر واسترازينيكا .. دراسة تكشف الفوائد والأضرار

لحظات رعب.. سائحة تلتقط صورة لشبح امرأة على نافذة الفندق

يكشف سرا خطيرا.. يوتيوبر يعثر على جسم غامض عبر Google earth.. صور

فيديو

2.5 مليار جنيه حوافز الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية.. فيديوجراف

فيديوجراف.. سر القطيعة بين هيفاء وهبي وابنتها الكويتية زينب فياض

فيديوجراف| حقائبها الباهظة .. أسعار خرافية لملابس ياسمين صبري

لحظات تحبس الأنفاس.. سقوط مفاجئ لـ إريكسن خلال مباراة الدنمارك وفنلندا "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

عثمان المقدم يكتب: ثقافة مجتمع

ياسر عبيدو يكتب: أهل السماح.. ملاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

اﻟﻤﺰﻳﺪ