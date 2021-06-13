أوناجم مقابل جبران .. الزمالك يعرض صفقة تبادلية على الوداد المغربي

أكد تقرير مغربي، أن نادي الزمالك عرض على الوداد البيضاوي، إجراء صفقة تبادلية، خلال فترة الانتقال الصيفية المقبلة.

وذكر موقع «راديو مارس» المغربي، أن نادي الزمالك عرض على إدارة الوداد، انتقال محمد أوناجم إلى صفوف الفريق المغربي بصفة نهائية إضافة إلى مبلغ مالي، مقابل الحصول خدمات يحيى جبران لاعب خط وسط الفريق.

وأوضح الموقع المغربي، أن باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، معجب بقدارات يحيى جبران، ويرغب في ضمه، بجانب مجموعة من اللاعبين الأجانب.

وأشارات الصحيفة إلى أن إدارة الوداد، لم تحسم قرارها حتى الآن بشأن عرض الزمالك، خاصة وأن يحيى جبران تلقى عروضا خليجية في الفترة الأخيرة.

وانضم محمد أوناجم إلى الوداد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من الزمالك، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

ويعد يحيى جبران أحد المرشحين للانضمام إلى نادي الزمالك، لخلافة النجم التونسي فرجاني ساسي، الذي بات قريبا من الرحيل عن القلعة البيضاء، بنهاية الموسم الجاري.

إسهامات يحيى مع الوداد

وشارك يحيى جبران مع الوداد في 18 مباراة، في الدوري المغربي هذا الموسم، سجل خلالهما هدف، وصنع هدفين.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ يحيى جبران، 800 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

رحيل فرجاني ساسي

يذكر أن عقد فرجاني ساسي ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ولم تتوصل إدارة القلعة البيضاء إلى اتفاق مع اللاعب حتى الآن للتجديد، بسبب الراتب الكبير الذي يطلبه اللاعب.

في سياق متصل، أكد طارق جبريل المدير المالي لنادي الزمالك، أن الشئون القانونية تدرس موقف فرجاني ساسي حال ابتعاده عن المشاركة مع الأبيض خلال الفترة المقبلة .

وقال جبريل خلال تصريحات تلفزيونية : فرجاني ساسي حصل على مستحقاته المتأخرة بالكامل وخاطبنا بأن 30 مايو هو أخر موعد لسداد مستحقاته ونجحنا في ذلك .

وأكمل طارق جبريل : من المفترض عودة فرجاني ساسي الي القاهرة يوم 15 أو 16 يونيو الجاري ولن نستبق الأحداث ولكن المحامي والشئون القانونية يدرسون الأمر .

واختتم المدير المالي لنادي الزمالك : في منتصف الشهر الجاري سيصدرنادي الزمالك بيانا يوضح كافة الأمور المتعلقة بالتجديد لـ فرجاني ساسي .

ومن المقرر أن يصل فرجاني ساسي، إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم مصيره مع نادي الزمالك، بشكل نهائي.