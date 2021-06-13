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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد كثرة الشكاوى.. الكهرباء ترد على سبب تأخر تركيب العدادات الكودية

صدى البلد

يشكو بعض المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتقنين وضعهم والتحول من نظام الممارسة، وتركيب العداد الكودي للمبانى المخالفة بتأخير تركيب العداد لوحداتهم .

ونفى مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة ما تردد عن أن يكون سبب التأخير، عدم توافر العدادات مؤكدا توافرها بشركات التوزيع، معزيا التأخير إلى وجود خطأ من قبل المشترك فى التقديم على المنصة الالكتورنية الموحدة أو عدم متابعته للطلب نتيجة نسيانه كلمة السر الخاصة به.

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن 5 خطوات يجب اتباعها عند تأخر شركة الكهرباء في تركيب العدادات، من منطلق حرص الجهاز، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم تجاه مرفق الكهرباء.

خطوات تقديم الشكوى 

 

وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن الخطوات التي يجب اتباعها عند تأخر الشركة عن تركيب العداد، كالتالي:

- تقديم شكوى لشركة توزيع الكهرباء التابع لها، التي تقدم المواطن من خلالها لتركيب العداد.

- وفي حالة عدم حل الشكوى من جانب شركة الكهرباء، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء، بحيث يقوم الشاكي بالآتي:

 تقديم طلب الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، واستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

 ثم يتم تسليم صورة من الشكوى التي سبق وتم تقديمها لشركة الكهرباء.

 صورة من طلب تركيب العداد.

 صورة من أي إيصالات مسددة.

 يقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ببحث الشكوى للعمل على حلها.

طرق تقديم الشكاوي لجهاز تنظيم المرفق:

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة الحديد مدینة نصر

تقديم الشكوي إليكترونيا
- يمكن تقديم الشكاوي أيضا من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

- من خلال البرید: على عنوان «ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم».

- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]

- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479

- الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154).

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