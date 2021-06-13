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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير محطة بدر: القطار الكهربائي آمن ومريح وصديق للبيئة.. فيديو

القطار الكهربائى
القطار الكهربائى

قال المهندس هيثم إبراهيم، مدير محطة بدر، المحطة السادسة بمشروع القطار الكهربائي، إن المحطة تبادلية، أي أن الراكب يمكن أن يستقل القطار من محطة عدلي منصور، ويصل إلى بدر، ومنها يتجه إلى مدينة العاشر من رمضان وإلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف مدير محطة بدر، خلال برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، أن مشروع القطار الكهربائي يبلغ طوله 70 كم وبه 12 محطة و7 كباري للقطار و4 كباري سيارات ونفقين للقطار ونفقين للسيارات.

وأشار إلى أن طول أرصفة محطة بدر 123 متر، ومساحتها 8500 متر مربع بالإضافة إلى مواقف السيارات في الجهتين الشمالية والجنوبية، وتخدم مدينة بدر وضواحيها نظرا لكثافة المجتمعات العمرانية التي جرى تدشينها.

وأكد، أن هناك محطات أخرى مثل محطة الشروق لخدمة سكان مدينة الشروق، ومحطة الروبيكي لخدمة سكان منطقة الروبيكي،  مشيرا إلى أن مشروع القطار الكهربائي صديقا للبيئة، كما أنه آمن ويقلل وقت الرحلات والانتقال من مكان لآخر.

وأوضح، أن القطار الكهربائي سيربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى يستطيع أي شخص أن يتجه للعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة مواصلات آمنة ومريحة وصديقة للبيئة، وفي المرحلة الثالثة تم وضع محطة تبادلية، حتى يستطيع المواطن أن يركب القطار السريع بعد أن يستقل القطار الكهربائي.

القطار الكهربائي اخبار التوك شو مدينة الشروق مشروع القطار الكهربائى الدولة المصرية

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